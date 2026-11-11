Anthropic desafía a Microsoft y Google con nuevas herramientas de oficina con IA previo a su salida a bolsa

Anthropic lanzó una nueva suite de aplicaciones corporativas, incluyendo Claude Sheets, pocos días antes de su Oferta Pública Inicial (OPI) programada para noviembre de 2026. El anuncio sacudió a Wall Street, provocando una caída del 3% en las acciones de Microsoft ante la amenaza a su monopolio en software empresarial.

El impacto inmediato en el mercado tecnológico

La incursión de la firma de inteligencia artificial en el software de productividad general marca un punto de inflexión en la guerra por la inteligencia artificial corporativa. La nueva suite, que actualmente se encuentra en versión beta para usuarios de suscripción paga, incluye:

Claude Sheets: Una hoja de cálculo nativa con IA diseñada para competir directamente con Microsoft Excel y Google Sheets .

Una hoja de cálculo nativa con IA diseñada para competir directamente con y . Asistente para videollamadas: Herramienta automatizada para la gestión y análisis de reuniones.

Herramienta automatizada para la gestión y análisis de reuniones. Paneles de datos (Dashboards): Sistemas de visualización de información integrada.

El movimiento estratégico asustó a los mercados financieros internacionales. Las acciones de Microsoft, uno de los principales inversores de Anthropic y líder histórico del sector, retrocedieron un 3% a mitad de la jornada en Nueva York, reflejando el temor de los inversionistas a una sustitución progresiva de las plataformas tradicionales.

Cifras récord rumbo a la OPI

El lanzamiento coincide milimétricamente con la preparación de la empresa para su debut en la bolsa a finales de noviembre de 2026. Los indicadores financieros de la compañía muestran un crecimiento explosivo que justifica el interés global, incluyendo el de los mercados latinoamericanos atentos a la rentabilidad tecnológica:

Ingresos anualizados: 81.000 millones de dólares al cierre de octubre (frente a los 71.000 millones de septiembre).

81.000 millones de dólares al cierre de octubre (frente a los 71.000 millones de septiembre). Valoración bursátil proyectada: 1,4 billones de dólares para su inminente colocación pública.

Expansión del ecosistema mediante integraciones

Para asegurar la adopción empresarial, la estrategia de Anthropic no se limita a crear aplicaciones independientes. La compañía anunció un ecosistema abierto que permitirá integrar software de terceros directamente dentro de la interfaz de Claude.

Las firmas confirmadas para esta integración operativa incluyen a Adobe Inc., Atlassian Corp. y HubSpot Inc.

A pesar del agresivo avance, Nicholas Lin, líder de producto de Anthropic, mantuvo una postura prudente sobre el alcance inicial de las herramientas. Aclaró que Claude Sheets se enfocará en tareas básicas y de automatización, reconociendo que los programas como Excel mantienen por ahora la supremacía para análisis financieros complejos. Con esta maniobra, Anthropic busca expandir su base de usuarios más allá de los ingenieros de software, apuntando directamente a las áreas administrativas y ejecutivas de las empresas globales.