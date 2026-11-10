Digitel activa WiFi Calling en Venezuela para usuarios VoLTE

Digitel incorpora una nueva funcionalidad que permite realizar y recibir llamadas de voz tradicionales a través de cualquier conexión de internet inalámbrica, sin necesidad de usar aplicaciones de terceros.

WiFi Calling es una solución de conectividad que ofrece a sus clientes cursar llamadas de voz utilizando una red wifi (en el hogar, la oficina u otros espacios), manteniendo su mismo número telefónico y sin depender de la cobertura celular tradicional.

A diferencia de las comunicaciones por plataformas de mensajería, el servicio de telefonía WiFi de Digitel funciona directamente desde el marcador nativo del teléfono. Esto significa que ni quien llama ni quien recibe necesita descargar aplicaciones adicionales, y la comunicación se percibe en ambos extremos como una llamada convencional.

Requisitos para usar Wifi Calling

Para aprovechar esta nueva opción de comunicación, los usuarios de la operadora deben cumplir con las siguientes condiciones:

Equipo compatible: Poseer un teléfono inteligente (smartphone) que soporte esta tecnología.

Poseer un teléfono inteligente (smartphone) que soporte esta tecnología. Servicio activo: Tener el servicio VoLTE (Voz sobre LTE) previamente activado en su línea Digitel.

Tener el servicio en su línea Digitel. Conexión a internet: Estar conectado a una red wifi estable.

Estar conectado a una red wifi estable. Configuración manual: Habilitar la función directamente desde el menú de ajustes o configuración del dispositivo móvil (los pasos varían según el fabricante).

La habilitación del WiFi Calling busca fortalecer el portafolio de soluciones de voz de la compañía, complementando las actuales capacidades de sus redes 4G LTE y 5G.

Los clientes interesados en verificar si su dispositivo es compatible, así como conocer el paso a paso detallado para configurar sus teléfonos, pueden consultar el portal web oficial o visitar los Centros de Atención de la operadora a escala nacional.