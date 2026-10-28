Mastercard redobla su apuesta por Venezuela y acelera la migración a tarjetas con ultra seguridad

Carlos Quintero, vicepresidente de Marketing de Mastercard en Latinoamérica

Mastercard ha ratificado a Venezuela como uno de sus mercados prioritarios en América Latina y ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversión y actualización tecnológica que busca transformar el día a día de millones de consumidores.

¿La gran meta? Decirle adiós de forma paulatina a la tradicional red Maestro y acelerar la migración hacia las nuevas tarjetas de débito Mastercard, equipadas con tecnología sin contacto (contactless) y «tokenización», una herramienta de ciberseguridad de última generación pensada para que perderle el miedo a las compras digitales sea, por fin, una realidad.

Adiós al viejo débito, hola a la tokenización

Durante años, la tarjeta Maestro fue la reina indiscutible de las carteras en el país, pero sus limitaciones en el comercio electrónico y la seguridad la han dejado atrás.

Estamos avanzando súper rápido en transicionar de Maestro a débito. El Débito Mastercard tiene cosas que son mucho más avanzadas a nivel de seguridad y tokenización», destacó Carlos Quintero, vicepresidente de Marketing de la compañía.

Pero, ¿qué es exactamente la tokenización y por qué debería importarle al consumidor común? En términos sencillos, es como un guardaespaldas invisible para el dinero. Cuando se realiza una compra online o un pago digital, esta tecnología sustituye los datos reales de la tarjeta (como los 16 dígitos o la fecha de vencimiento) por un código cifrado o «token» único. Si un ciberdelincuente intentara interceptar la transacción, solo encontraría un código inútil. «Detrás de la tarjeta hay una cantidad de innovación tecnológica que la gente no se imagina», enfatizó Quintero, apuntando a soluciones diseñadas para evitar el fraude y dar la certeza absoluta de que cada pago «pasó» de forma exitosa y segura.

«Nunca hemos dejado de invertir»

El anuncio de Mastercard no es solo tecnológico, sino un fuerte espaldarazo económico. Frente a los vaivenes del entorno financiero, la corporación ha dejado claro que su compromiso con el territorio nacional está en su punto más alto.

«Venezuela es un país muy importante para nosotros, no solo es rentable, sino que el futuro es muy prometedor. Es uno de nuestros países top donde invertimos, nunca hemos dejado de invertir y estamos aumentando la inversión», declaró el ejecutivo de la firma, quien subrayó que el optimismo y el potencial de crecimiento de las transacciones digitales en el país son el motor que impulsa esta expansión.

Más allá del pago: Conectar con las pasiones del venezolano

Para Mastercard, la estrategia en el país no se limita a colocar puntos de venta o emitir plásticos; busca colarse en la cotidianidad y las emociones de la población. Para lograrlo, la compañía ha impulsado iniciativas creativas como la «Passion Card», una modalidad de tarjeta que se alinea con los gustos culturales y deportivos de los usuarios —como el béisbol, el fútbol o el pádel— para ofrecerles beneficios y experiencias exclusivas.

Con este despliegue de innovación, la multinacional busca que el acto cotidiano de pagar deje de ser una preocupación y se convierta en una experiencia rápida, segura y adaptada al siglo XXI. Al priorizar a Venezuela en su hoja de ruta e introducir la tokenización, Mastercard no solo moderniza el bolsillo de los ciudadanos, sino que tiende un puente sólido hacia la economía digital del futuro.