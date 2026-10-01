Mastercard y Duwu Pet Club ofrecen 10% de descuento en compras para usuarios de Mastercard Débito

Mastercard y Duwu Pet Club anunciaron una alianza estratégica diseñada para consentir a las mascotas y brindar beneficios exclusivos a sus dueños. A través de esta iniciativa, los usuarios que realicen compras en la plataforma de Duwu Pet Club pagando con sus tarjetas de débito Mastercard podrán disfrutar de un descuento especial en su factura.

La promoción otorga un 10% de descuento sobre el monto total de la compra (con un tope máximo de ahorro de USD $5.00) al momento de procesar el pago mediante la opción de Mastercard Débito.

Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas marcas por impulsar los pagos digitales en el país, ofreciendo experiencias rápidas, seguras y convenientes para los consumidores dentro del creciente sector del cuidado animal.

Vigencia de la promoción

La iniciativa estará disponible para todos los clientes de la plataforma a partir de la fecha y mantendrá su vigencia hasta el 15 de diciembre de 2026, permitiendo a los usuarios planificar sus compras para el bienestar de sus mascotas durante los próximos meses.