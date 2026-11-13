Jensen Huang, cofundador y arquitecto del éxito global de Nvidia, abandonó su cargo con efecto inmediato este jueves (12.11.2026) tras revelarse una relación extramatrimonial con Alice Huang, una presunta espía del gobierno chino. La directora financiera, Colette Kress, asume el control como CEO interina de una compañía valorada en 4 billones de dólares, mientras el FBI investiga los riesgos asociados a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Escándalo de seguridad nacional y la conexión Megaspeed

El detonante de la salida de Huang fue la confirmación de su vínculo con Alice Huang (también conocida como Huang Le), una alta ejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed.

Sospechas de espionaje: Autoridades estadounidenses y de Singapur investigan a Alice Huang bajo la sospecha de operar como agente de inteligencia para Beijing.

Autoridades estadounidenses y de Singapur investigan a Alice Huang bajo la sospecha de operar como agente de inteligencia para Beijing. Irregularidades financieras: Los activos de Megaspeed International se multiplicaron unas 90 veces, y sus ingresos saltaron desde cero hasta 294 millones de dólares en 2024.

Los activos de Megaspeed International se multiplicaron unas 90 veces, y sus ingresos saltaron desde cero hasta 294 millones de dólares en 2024. Investigación federal: El FBI y la administración estadounidense intervienen ante el riesgo de que secretos industriales críticos y tecnologías sujetas a controles de exportación hayan sido comprometidos.

Desplome de las acciones (NVDA) en Wall Street

La incertidumbre sobre el liderazgo de la empresa clave en la revolución de la Inteligencia Artificial provocó un shock inmediato en los mercados globales.

Las acciones de Nvidia (NVDA) sufrieron un fuerte desplome, perdiendo aproximadamente 14,2% de su valor en lo que va de esta semana y acumulando una caída de alrededor de 34% desde su máximo histórico registrado en octubre.

A nivel acumulado, tras semanas de rumores sobre la investigación, la inestabilidad ha evaporado aproximadamente un tercio (35%) de la capitalización bursátil de Nvidia.

¿Quién es Colette Kress?

Colette Kress, la nueva CEO interina, tiene una trayectoria previa de casi 25 años en gigantes tecnológicos como Microsoft y Cisco, y había ocupado el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde 2013.

En un movimiento histórico para mejorar la gobernanza y separar los poderes (Huang ocupaba asiento en el consejo y era el cuarto mayor accionista), Nvidia nombró a Harvey Jones, ex CEO de Synopsys, como el primer presidente de la junta directiva, una figura que no existía previamente en el organigrama de la corporación.

Qué es Nvidia: El motor de la Inteligencia Artificial moderna

Nvidia es una corporación tecnológica multinacional que diseña unidades de procesamiento gráfico (GPU) y la infraestructura de hardware sobre la que opera casi la totalidad de la Inteligencia Artificial moderna. Su importancia en el mercado actual es fundacional: controla más del 80% del mercado global de chips avanzados necesarios para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM). Previo al escándalo que propició la salida de Jensen Huang, Nvidia alcanzó una valoración superior a los 4 billones de dólares, consolidándose no solo como la empresa más valiosa del planeta, sino como el motor principal detrás del rendimiento del índice S&P 500 y del Nasdaq en los últimos años.

Ganadores y perdedores de la crisis corporativa

Advanced Micro Devices (AMD) se perfila como el gran ganador a corto plazo. Los clientes corporativos que construyen centros de datos para IA podrían acelerar la adopción de los chips de AMD para mitigar riesgos en sus cadenas de suministro ante la incertidumbre en la cúpula de Nvidia.

Gigantes como Google (TPU), Amazon (Trainium) y Microsoft (Maia) encuentran el escenario perfecto para acelerar la transición hacia sus propios chips de inteligencia artificial y reducir su dependencia crítica de los componentes de Nvidia.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el principal fabricante por contrato de los chips de Nvidia, al contrario puede ser uno de los dolientes del terremoto que afecta al gigante tecnológico. Cualquier freno en el ecosistema Nvidia impactará directamente en sus prociones de ingresos.