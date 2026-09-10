PepsiCo aporta más de USD 218.000 para afectados por los terremotos en Venezuela

PepsiCo Venezuela continúa acompañando a las familias de las zonas más afectadas por el doblete sísmico que impactó varias regiones del país. En conjunto a diferentes aliados, la compañía ha movilizado más de USD 218.000 entre aportes económicos, recaudación global, donación de productos y apoyo operativo para atender requerimientos en las comunidades impactadas.

Respuesta local y voluntariado

Con el propósito de atender de manera ágil los requerimientos prioritarios, trabajadores de PepsiCo Venezuela participaron, junto al Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), en cuatro jornadas de voluntariado en Caracas. Durante estas actividades, dedicaron más de 110 horas a la organización, clasificación, contabilización y armado de insumos de ayuda humanitaria, incluyendo artículos de higiene personal, productos para bebés, insumos médicos y medicamentos esenciales.

Este esfuerzo se complementó con la donación de más de USD 10.000 en productos de sus marcas de snacks y bebidas, entregados directamente a comunidades del estado La Guaira y el estado Aragua. Adicionalmente, PepsiCo Venezuela aportó más de 2.500 cajas al Banco Alimentar de Venezuela para apoyar las labores de clasificación y distribución de insumos destinados a las poblaciones afectadas.

Como parte de su agenda de acompañamiento, la compañía continúa impulsando nuevas iniciativas junto a sus aliados. Recientemente, más de 25 voluntarios de PepsiCo donaron más de 140 horas participando con el Banco Alimentar de Venezuela en una jornada de organización y clasificación de insumos destinados a ocho instituciones que trabajan directamente con familias afectadas por los terremotos.

Para Gabriel Ginés, Gerente General de PepsiCo Venezuela, “la respuesta que hemos impulsado ante esta emergencia refleja la manera en que entendemos nuestro propósito en PepsiCo: poner a las personas en el centro de cada acción y generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros colaboradores, al trabajo conjunto con organizaciones aliadas y al apoyo de PepsiCo Foundation, hemos podido transformar la solidaridad en acciones concretas para acompañar a las familias afectadas. Estamos convencidos de que el impacto más significativo se construye cuando sumamos esfuerzos, actuamos con empatía y trabajamos junto a aliados comprometidos con el bienestar y la recuperación de las comunidades”.

Apoyo internacional y fondos recaudados

En paralelo, PepsiCo Foundation destinó USD 100.000 a través del DVC para fortalecer su capacidad de respuesta ante la emergencia, reconociendo su rol como aliado en el terreno y su conocimiento de las necesidades locales.

Además, la empresa global de snacks y bebidas llevó a cabo una iniciativa de recaudación de fondos en la que se comprometió a igualar los aportes de sus colaboradores. Equipos de PepsiCo a nivel global —principalmente de los países andinos, así como de México, Guatemala, Irlanda y Estados Unidos— se sumaron voluntariamente al fondo, que hasta la fecha ha recaudado más de USD 105.000, incluyendo la contrapartida de la compañía.

Tanto el aporte de PepsiCo Foundation como los montos donados por los empleados –e igualados por la empresa– serán entregados y canalizados a través del DVC.

“En PepsiCo entendemos que la verdadera presencia corporativa se mide en la capacidad de estar al lado de la gente cuando más se necesita. Hoy reiteramos nuestro apoyo sostenido y el compromiso a largo plazo con cada familia venezolana”, agregó Ginés.

Adicionalmente, PepsiCo activó un plan de apoyo para colaboradores afectados por los terremotos, incluyendo asistencia para la recuperación y reparación de viviendas según el nivel de afectación identificado, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias que forman parte de la compañía