Digitel inicia nueva etapa de apoyo a clientes de La Guaira con datos, minutos y SMS

Digitel acompaña a los afectados por el doble terremoto en el estado La Guaira



Tras restablecer la conectividad en el estado La Guaira luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, Digitel anuncia nuevas acciones para acompañar a sus clientes durante la etapa de recuperación, incorporando beneficios especiales de conectividad y capacidades adicionales en su infraestructura para fortalecer la experiencia de servicio en la entidad.

Como parte de esta nueva etapa de acompañamiento, Digitel implementará un beneficio especial de comunicación para clientes de La Guaira, que contempla la asignación automática de 2 GB de datos, 200 minutos y 200 SMS, con una vigencia de 30 días a partir del 17 de julio. La medida será aplicada a los suscriptores por sus patrones de uso en el estado durante la contingencia, permitiéndoles contar con recursos adicionales de voz, mensajería y navegación para mantenerse comunicados durante el proceso de recuperación.

Adicionalmente, la compañía incorporó licencias temporales que permitieron ampliar 2,6 MHz en la banda de 900 MHz para LTE en las estaciones de La Guaira. Esta medida hizo posible extender el uso de la tecnología de carrier aggregation, pasando de 5 MHz a 7,6 MHz, lo que se traduce en mayores recursos de espectro disponibles para los usuarios del estado y una mejor capacidad para responder a la demanda de conectividad registrada durante y después de la contingencia.

Estas acciones forman parte de una nueva fase luego del restablecimiento de las comunicaciones en la entidad. Actualmente, la compañía cuenta con 54 sitios operativos en el estado, incluyendo nuevas incorporaciones el principal aeropuerto del país, que fortalecen la cobertura y la capacidad de servicio.

Al respecto, Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, destacó: “Recuperar la conectividad en La Guaira significó mucho más que restablecer un servicio. Significó ayudar a que las familias volvieran a comunicarse, que los comercios retomaran sus actividades y que las comunidades recuperaran una herramienta fundamental para su día a día. Ese fue el compromiso que asumimos desde el primer momento y que seguimos manteniendo hoy, acompañando a nuestros clientes durante esta nueva etapa de recuperación”.

Desde el inicio de la contingencia, la compañía desplegó una serie de medidas orientadas a mantener comunicadas a las zonas afectadas, incluyendo; la activación de su plan de continuidad de negocio, la disponibilidad gratis de llamadas y SMS, soluciones temporales de conectividad, puntos de acceso wifi, estaciones de carga, así como la habilitación de mensajería satelital mediante Starlink Mobile y la incorporación de conectividad satelital para fortalecer la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones en el estado.

Digitel continuará desplegando sus capacidades humanas, técnicas y tecnológicas; realizando labores de monitoreo, evaluación y optimización para acompañar a los venezolanos y mantenerlos conectados cuando más lo necesiten.