NotebookLM se convierte oficialmente en Gemini Notebook

Gemini Notebook, reemplaza a NotebookLM

Google ha anunciado la transformación de NotebookLM, su aclamada herramienta de análisis y síntesis de información, que a partir de ahora pasa a llamarse Gemini Notebook.

Este cambio de identidad refleja una integración mucho más profunda con los modelos de lenguaje más avanzados de la compañía, consolidando a la plataforma como un socio de investigación y pensamiento crítico más potente, accesible y versátil para estudiantes, profesionales, redactores y creadores de contenido.

¿Qué cambia con la llegada de Gemini Notebook?

La actualización no es solo un cambio de nombre; representa una evolución en la forma en que los usuarios acceden y gestionan sus proyectos de investigación. Las principales novedades se resumen en tres pilares:

Integración total en la App de Gemini: A partir de ahora, los usuarios pueden acceder a sus cuadernos de trabajo directamente desde la interfaz de la aplicación de Gemini, permitiendo un flujo de trabajo sin interrupciones entre el asistente conversacional y la herramienta de análisis de documentos.

Continuidad multiplataforma: Para quienes prefieren la experiencia tradicional, Gemini Notebook seguirá funcionando como una aplicación independiente (standalone) de acceso web y a través de sus versiones móviles para los sistemas operativos Android e iOS.

Potenciado por los modelos más avanzados: La plataforma pasa a aprovechar de forma explícita la arquitectura y las capacidades analíticas de los modelos Gemini de última generación, mejorando el razonamiento, la síntesis de fuentes complejas y la generación de ideas.

La privacidad de los datos: El compromiso se mantiene intacto

Uno de los puntos que Google ha querido enfatizar con mayor claridad ante su comunidad de usuarios es el tratamiento de la información personal y los documentos subidos a la plataforma. La empresa ha confirmado que este cambio de marca e integración no modifica en absoluto la manera en que se gestionan los datos dentro de la herramienta.

Confidencialidad garantizada: El manejo de la información continúa rigiéndose estrictamente por la Política de Privacidad de Google y los lineamientos del Centro de Ayuda, asegurando que los documentos privados sigan siendo confidenciales.

Términos del servicio: El uso de la herramienta se mantiene sujeto a los Términos de Servicio generales de Google y a los Términos Adicionales para la Inteligencia Artificial Generativa.

Un paso adelante en el trabajo intelectual asistido

Con la transición a Gemini Notebook, Google refuerza su visión de la inteligencia artificial no solo como un generador de respuestas automáticas, sino como un verdadero «compañero de pensamiento» (thinking partner). La herramienta permite a los usuarios cargar sus propias fuentes (como documentos, notas de voz, PDF o enlaces web) para que la IA trabaje exclusivamente sobre esa base de conocimiento, facilitando la comprensión de temas densos, la redacción estructurada y el descubrimiento de nuevas conexiones sin el riesgo de alucinaciones externas.

Los usuarios ya pueden experimentar la nueva identidad y disfrutar de la integración conectándose a su cuenta habitual desde la web, sus dispositivos móviles o directamente a través de la app de Gemini.

Para más detalles sobre la evolución técnica y las futuras características de Gemini Notebook, los usuarios pueden consultar el artículo oficial publicado en el blog de tecnología de Google.