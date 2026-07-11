La Guaira tras los terremotos: Digitel 81% operativa y con servicios gratuitos

El restablecimiento progresivo de la señal móvil y los puntos de wifi gratuito en Caraballeda permiten a los sobrevivientes del sismo en La Guaira comunicarse con sus familiares desde la zona cero.

A más de dos semanas del devastador doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, el restablecimiento de los servicios básicos sigue siendo el principal reto en la zona cero. Con el colapso prolongado de la red eléctrica y severos daños estructurales en el litoral central, mantener la conectividad en el estado La Guaira se ha convertido en una pieza clave tanto para la coordinación de la ayuda humanitaria como para las familias que buscan comunicarse.

En este contexto de emergencia continua, la operadora Digitel ofreció un balance de sus operaciones de contingencia. A nivel nacional, la compañía informó que logró estabilizar el 93% de su red. Sin embargo, la atención principal se concentra en el litoral central, donde el impacto del desastre obligó a un despliegue técnico especial que ya alcanza un 81% de operatividad en sus instalaciones (44 estaciones operativas).

Retos logísticos: ¿Cómo se mantiene la red operativa sin electricidad en La Guaira?

Para esquivar la caída del suministro eléctrico en los sectores más golpeados de La Guaira, las cuadrillas técnicas han tenido que recurrir a métodos de alimentación energética independientes.

La estabilización de la señal celular se está logrando mediante el despliegue de motogeneradores de combustible y la instalación de soluciones de energía solar, permitiendo mantener activos los enlaces de transmisión y la reparación progresiva de las celdas dañadas por el movimiento telúrico.

Opciones gratuitas de conectividad para los afectados en el litoral

Ante la pérdida de equipos o la imposibilidad de pagar servicios en medio de la crisis, se han activado diversas rutas de comunicación gratuitas y de contingencia para la población afectada:

Llamadas y SMS sin costo: Se mantiene la liberación de tarifas (gratuidad) en llamadas de voz y mensajes de texto para los usuarios en las áreas impactadas.

Se mantiene la liberación de tarifas (gratuidad) en llamadas de voz y mensajes de texto para los usuarios en las áreas impactadas. Puntos de Wi-Fi gratuito: Se están instalando zonas de acceso libre inalámbrico en los puntos de mayor concentración de damnificados; la primera de estas zonas ya se encuentra operativa en la parroquia Caraballeda .

Se están instalando zonas de acceso libre inalámbrico en los puntos de mayor concentración de damnificados; la primera de estas zonas ya se encuentra operativa en la parroquia . Estaciones móviles de emergencia: Una unidad móvil de telecomunicaciones se encuentra desplegada ofreciendo cobertura celular de manera temporal mientras se reconstruye la infraestructura fija colapsada.

Una unidad móvil de telecomunicaciones se encuentra desplegada ofreciendo cobertura celular de manera temporal mientras se reconstruye la infraestructura fija colapsada. Mensajería Satelital (Starlink Mobile): En los sectores donde las torres terrestres siguen fuera de servicio, permanece activa la alianza con Starlink (Direct-to-Cell), que permite a teléfonos inteligentes LTE enviar y recibir SMS vía satélite apuntando directamente al cielo, sin necesidad de saldo ni configuraciones especiales.

En los sectores donde las torres terrestres siguen fuera de servicio, permanece activa la alianza con (Direct-to-Cell), que permite a teléfonos inteligentes LTE enviar y recibir SMS vía satélite apuntando directamente al cielo, sin necesidad de saldo ni configuraciones especiales. Estaciones de recarga de batería: Para solucionar la falta de electricidad domiciliaria, se habilitaron ocho centros de recarga gratuita de dispositivos móviles, instalados en alianza comercial con la cadena de tiendas Canguro.

Canales de atención y soporte técnico disponibles

A pesar de las dificultades logísticas y de transporte derivadas de las labores de escombreado y recuperación en las vías del litoral y el resto del país, los canales operativos y comerciales continúan abiertos.

Para gestionar requerimientos técnicos o administrativos, los ciudadanos cuentan en este momento con 14 Centros de Atención presencial y 368 Agentes Autorizados operativos a nivel nacional.

Asimismo, los usuarios pueden gestionar sus líneas a distancia a través de la App Digitel, el chatbot de WhatsApp a través del número 0412-DIGITEL (0412-3444835), el Centro de Contacto (121) desde una línea móvil y el portal web oficial de la compañía.