Terromoto en Venezuela: ¿Cómo puedo ayudar?

VENEZUELA-SISMOS

Han pasado tres días desde que los potentes sismos del 24 de junio de 2026 sacudieron los cimientos de Caracas, La Guaira y otras regiones de Venezuela. Con magnitudes de 7,2 y 7,5, esta emergencia ha dejado un profundo impacto estructural y humano en el país. Sin embargo, en medio de la desolación y el duelo colectivo, emerge una fuerza indispensable para la recuperación nacional: la inquebrantable resiliencia y solidaridad del pueblo venezolano que se crece ante la adversidad.

Hoy, los sobrevivientes, que perdieron sus bienes materiales y, en muchos casos, lloran la pérdida de sus seres queridos, son la prioridad. Ante esta urgencia, la movilización de todos es vital, pero debe hacerse de forma estricta, consciente y organizada para garantizar que cada recurso impacte donde más se necesita.

¿Cómo ayudar de manera eficiente y ordenada hoy?

La voluntad de colaborar es masiva, pero los equipos de rescate y las organizaciones de ayuda humanitaria recuerdan que el desorden puede entorpecer los esfuerzos en la zona cero. Si deseas apoyar a los damnificados, sigue estas directrices esenciales:

Canaliza la ayuda a través de centros oficiales: No intentes llevar suministros directamente a las zonas afectadas o de derrumbe. Esto colapsa el tránsito y frena a las ambulancias. Acude exclusivamente a los puntos de acopio autorizados por las alcaldías, la Cruz Roja, cuerpos de bomberos o ministerios.

No intentes llevar suministros directamente a las zonas afectadas o de derrumbe. Esto colapsa el tránsito y frena a las ambulancias. Acude exclusivamente a los puntos de acopio autorizados por las alcaldías, la Cruz Roja, cuerpos de bomberos o ministerios. Prioriza las donaciones de primera necesidad: En este momento, las familias que se encuentran en refugios o la intemperie necesitan con urgencia: Agua potable embotellada y pastillas potabilizadoras. Alimentos no perecederos y de abrefácil (atún, sardinas, granos enlatados). Fórmulas lácteas infantiles, teteros y pañales de todas las tallas. Artículos de higiene personal (jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, crema dental). Sábanas, colchonetas y ropa en excelente estado, debidamente clasificada y limpia.

En este momento, las familias que se encuentran en refugios o la intemperie necesitan con urgencia: Acude a donar sangre: Los hospitales de Caracas y La Guaira operan a su máxima capacidad atendiendo a los heridos. Si estás en condiciones de salud óptimas, acudir a los bancos de sangre de los principales centros asistenciales es la ayuda más directa y vital que puedes ofrecer hoy.

Los hospitales de Caracas y La Guaira operan a su máxima capacidad atendiendo a los heridos. Si estás en condiciones de salud óptimas, acudir a los bancos de sangre de los principales centros asistenciales es la ayuda más directa y vital que puedes ofrecer hoy. Apoya la red de refugios temporales: Si perteneces a una comunidad organizada, iglesia o institución con espacios seguros que puedan servir de acopio o resguardo temporal, ponte a disposición de las autoridades locales para coordinar la logística de manera formal.

Si perteneces a una comunidad organizada, iglesia o institución con espacios seguros que puedan servir de acopio o resguardo temporal, ponte a disposición de las autoridades locales para coordinar la logística de manera formal. No olvides el auxilio para los animales: Las mascotas y animales comunitarios también lo perdieron todo. Las brigadas de atención veterinaria y los refugios necesitan donaciones de alimento seco, agua y medicinas para atender a los animales rescatados de los escombros.

Las mascotas y animales comunitarios también lo perdieron todo. Las brigadas de atención veterinaria y los refugios necesitan donaciones de alimento seco, agua y medicinas para atender a los animales rescatados de los escombros. Combate el caos digital: La desinformación y los rumores sobre falsas réplicas o colapsos generan pánico innecesario en una población ya vulnerable. Antes de compartir una cadena de WhatsApp o una publicación en redes sociales, verifica que provenga de rescatistas oficiales o medios de comunicación serios.

Los días que siguen a una tragedia de esta magnitud ponen a prueba la infraestructura de un país, pero también la madurez de su sociedad. Compartir lo que tenemos, consolar al que sufre y organizarnos cuadra por cuadra es lo que permitirá sostener a Venezuela en sus horas más difíciles. La reconstrucción de los hogares tomará tiempo, pero el soporte a los sobrevivientes depende de la acción colectiva y disciplinada que tomemos hoy.

Instituciones y Organizaciones Oficiales (Centros de Acopio Tradicionales)

Sede de la Cruz Roja Venezolana: Ubicada en la parroquia La Candelaria (Caracas). Suele ser el centro neurálgico de acopio humanitario, priorizando la recepción de insumos médicos, donaciones de sangre, agua potable y alimentos no perecederos.

Ubicada en la parroquia La Candelaria (Caracas). Suele ser el centro neurálgico de acopio humanitario, priorizando la recepción de insumos médicos, donaciones de sangre, agua potable y alimentos no perecederos. Cáritas de Venezuela: Toda la red de iglesias y parroquias católicas en Caracas, La Guaira y el resto del país funciona como puntos capilares de recolección. Sus sedes arquidiocesanas son los lugares más seguros para donar alimentos, ropa clasificada y medicinas.

Toda la red de iglesias y parroquias católicas en Caracas, La Guaira y el resto del país funciona como puntos capilares de recolección. Sus sedes arquidiocesanas son los lugares más seguros para donar alimentos, ropa clasificada y medicinas. Comandancias de Bomberos y Protección Civil: Las sedes principales, como el Cuartel Central de los Bomberos del Distrito Capital (Av. Lecuna) y las bases de Protección Civil en La Guaira, actúan como puntos de recepción primaria para logística e insumos de rescate.

Las sedes principales, como el Cuartel Central de los Bomberos del Distrito Capital (Av. Lecuna) y las bases de Protección Civil en La Guaira, actúan como puntos de recepción primaria para logística e insumos de rescate. Universidad Central de Venezuela (UCV): Ante grandes emergencias, la Dirección de Extensión, el cuerpo de Bomberos Universitarios y la Federación de Centros Universitarios (FCU) suelen habilitar grandes carpas de recolección en las inmediaciones de la Plaza del Rectorado o de sus facultades.

Ante grandes emergencias, la Dirección de Extensión, el cuerpo de Bomberos Universitarios y la Federación de Centros Universitarios (FCU) suelen habilitar grandes carpas de recolección en las inmediaciones de la Plaza del Rectorado o de sus facultades. Alcaldías del Área Metropolitana: Municipios como Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre activan tradicionalmente centros de acopio públicos, utilizando sus plazas principales (como la Plaza Bolívar de Chacao o la Plaza Alfredo Sadel) o las sedes de sus respectivas direcciones de Protección Civil.

Municipios como Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre activan tradicionalmente centros de acopio públicos, utilizando sus plazas principales (como la Plaza Bolívar de Chacao o la Plaza Alfredo Sadel) o las sedes de sus respectivas direcciones de Protección Civil. Parque del Este: Colectivos de motorizados han activado, casi desde el primer día, un contigente de ayuda rápida hacia las principales zonas de desastre.

Colectivos de motorizados han activado, casi desde el primer día, un contigente de ayuda rápida hacia las principales zonas de desastre. APROA y fundaciones animalistas: Para ayudar a los héroes de cuatro patas y mascotas damnificadas, la Asociación Pro Defensa de los Animales (APROA), ubicada en Los Chaguaramos, y otras redes de refugios locales suelen fungir como el epicentro para recibir alimento para animales e insumos veterinarios.