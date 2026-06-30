Terremoto Venezuela: Movilnet brinda conectividad en zonas afectadas

Movilnet, la operadora estatal, ha desplegado un plan de atención técnica y social integral en las zonas afectadas por el duplete sísmico ocurrido en Venezuela el 28 de junio de 2026. La operadora además mantiene liberados los servicios de llamadas y mensajería de texto (SMS) a nivel nacional para todos sus clientes, asegurando el contacto directo entre seres queridos en momentos donde cada palabra cuenta.

En una acción conjunta nacida de la cooperación estratégica entre su ecosistema Nexos Movilnet, PandoLab y Corporación 3DLINK, se movilizaron dos unidades de radiobases móviles equipadas con tecnología de vanguardia en las zonas de Catia la Mar y Caraballeda, estado La Guaira. Estas estaciones cuentan con soluciones diseñadas para brindar conexión Wi-Fi gratuita a cualquier dispositivo en el área.

Además, la empresa restablece progresivamente el servicio en el Aeropuerto Simón Bolívar, Casco Histórico de La Guaira, Montesano, Pariata y Punta de Mulatos. Asimismo, a través de este despliegue, se están ofreciendo líneas totalmente gratuitas en la Universidad Marítima del Caribe, Catia la Mar, La Guaira, para que las comunidades afectadas puedan realizar llamadas y mantenerse en comunicación constante.

Igualmente, el voluntariado Movilnet mantiene activo su Centro de Acopio en la Torre Movilnet de El Recreo, el cual recibirá donaciones hasta el próximo viernes 3 de julio.