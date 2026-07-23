Cirion prosigue recuperación del cable submarino afectado por sismos en Venezuela

El buque Wave Sentinel interviene el tendido de Cirion en aguas venezolanas

Cirion Technologies se encuentra ejecutando maniobras de alta complejidad en el lecho marino venezolano para reparar su cable submarino de fibra óptica, el cual resultó severamente afectado tras el doble evento sísmico ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026.

El buque cablero Wave Sentinel —contratado por la empresa para esta contingencia— ya se encuentra posicionado y operativo en las coordenadas del siniestro.

Un robot submarino descendió hasta el punto exacto de la fractura y logró localizar los dos extremos del cable seccionado. Actualmente, el equipo de especialistas a bordo del Wave Sentinel realiza pruebas de integridad y conectividad sobre la fibra. Los resultados de estas evaluaciones definirán los pasos inmediatos para proceder con el empalme y la fusión láser de la fibra óptica, maniobra con la que Cirion garantizará la reparación definitiva del tendido.

Como ha sido nuestra práctica desde el inicio de esta contingencia, cada actualización estará basada únicamente en información técnica confirmada y en los avances efectivamente alcanzados. Seguiremos informando con el mismo rigor que ha guiado nuestra comunicación desde el primer día», señaló Paul Choiseul, CTIO Chief Technology and Information Officer de Cirion Technologies.

El daño principal fue una ruptura física (corte transversal) del tendido de fibra óptica submarina internacional, provocada por el desplazamiento del lecho marino durante los fuertes sismos que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5.

De acuerdo con los reportes técnicos y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el siniestro ocurrió en un punto muy crítico para la conectividad del país: El corte se localizó a tan solo 1,8 kilómetros de la costa, muy cerca de la estación de amarre (landing station) de Puerto Viejo, en Catia La Mar, estado La Guaira.

Se trata del cable denominado SAC (South American Crossing), operado por Cirion Technologies. Afortunadamente, la estación terrestre en La Guaira y el anillo metropolitano de Caracas permanecieron intactos, lo que evitó un colapso total.



¿Qué servicios y conexiones se vieron afectados?

Dado que este cable es la principal «autopista» de entrada y salida de datos internacionales de Venezuela, su ruptura redujo la capacidad de transmisión de la red nacional de internet en un 50%. Esto generó un efecto dominó en proveedores y usuarios finales a nivel nacional:

Al perderse la ruta principal hacia los servidores en el extranjero, todo el tráfico venezolano tuvo que desviarse por rutas alternativas mucho más pequeñas, lo que provocó lentitud extrema y congestión, especialmente en horas pico (entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.).

También se ha experimentado alta latencia (Ping elevado), ocasionando retrasos severos que afectaron directamente las videollamadas, el trabajo remoto y los videojuegos en línea.

La rutura del cable ha ocasionado intermitencia e imposibilidad de acceder a plataformas internacionales, cargar videos pesados o descargar archivos. Las empresas que dependen de la capacidad internacional de Cirion para proveer internet a los hogares y negocios venezolanos se quedaron sin ancho de banda suficiente para cumplir con los planes contratados por sus clientes.

¿Cómo se mitigó la emergencia de conectividad?

Para evitar el aislamiento digital y recuperar los servicios críticos, se tomaron dos medidas inmediatas:

Desvío de tráfico de Cirion: En menos de 48 horas, la empresa logró restablecer el 62% de los servicios afectados activando rutas de respaldo con socios internacionales y priorizando el ancho de banda para hospitales, bancos y establecimientos de alimentación .

En menos de 48 horas, la empresa logró restablecer el 62% de los servicios afectados activando rutas de respaldo con socios internacionales y priorizando el ancho de banda para . Enlaces terrestres de emergencia (Conatel): El ente regulador activó un plan de «celeridad regulatoria» de emergencia para autorizar de forma exprés a empresas privadas (como Thundernet, VNET, Fibex y Airtek) a importar capacidad de internet a través de conexiones terrestres de fibra óptica por la frontera con Colombia, logrando sustituir temporalmente parte de la capacidad perdida en el mar.