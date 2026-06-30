Terremoto en Venezuela: Movilnet, Digitel, Movistar y Starlink reconectan a La Guaira

Un mensaje de texto desesperado pidiendo rescate se envía desde las ruinas de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, utilizando la red satelital de Starlink

A casi una semana de los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el estado La Guaira (Vargas) enfrenta un colapso crítico de su infraestructura. Con la red eléctrica comprometida y gran parte de las torres de telecomunicaciones terrestres severamente dañadas o colapsadas, la conexión satelital ha emergido como la principal línea de vida para las labores de rescate y la comunicación de los sobrevivientes.

Starlink (SpaceX) se ha convertido en el pilar para devolver las comunicaciones a la zona cero, proporcionando su servicio de internet y enlace satelital directamente a las operadoras venezolanas. Gracias a esta integración, Movilnet, Digitel y Movistar han logrado habilitar servicios de mensajería de emergencia para sus usuarios en las áreas más afectadas.

¿Cómo funciona la alianza satélite-móvil en la zona de desastre?

El despliegue conjunto se apoya en la innovadora tecnología Direct-to-Cell (D2D). Históricamente, la conexión satelital exigía que el usuario instalara una antena o plato apuntando al cielo. Sin embargo, la constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Starlink actúa ahora, en la práctica, como una red de torres de telefonía celular flotando en el espacio.

Estos satélites se enlazan de forma directa con los teléfonos inteligentes convencionales que utilizan tecnología LTE. Para los clientes de Digitel y Movistar en La Guaira, el proceso es completamente transparente: no necesitan descargar aplicaciones adicionales, cambiar de tarjeta SIM ni realizar configuraciones técnicas.

El único requisito físico indispensable es encontrarse en un espacio abierto con vista despejada hacia el cielo. Al no detectar las redes terrestres convencionales, los equipos compatibles se conectan automáticamente a la señal espacial, permitiendo el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) de manera totalmente gratuita.

«En una emergencia, mantenerse comunicado puede marcar una diferencia fundamental. Por eso seguimos incorporando soluciones que nos permitan acompañar a nuestros clientes cuando más lo necesitan. La habilitación de este servicio de mensajería satelital en La Guaira fortalece nuestra capacidad de respuesta mientras continuamos trabajando en la recuperación progresiva de la infraestructura afectada y reafirma nuestro compromiso de mantener conectadas a las personas en los momentos más difíciles», Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

Digitel informó además que mantiene a sus equipos técnicos trabajando en soluciones temporales y liberó el costo de llamadas de voz y mensajes SMS convencionales. Por su parte, Movistar, pionera en activar este protocolo a los pocos días del sismo, señaló en sus comunicados que estas iniciativas reafirman el compromiso de las telcos de «brindar conectividad en un momento en que estar conectado es fundamental».

Esta alianza entre infraestructura espacial de Starlink y las redes de las operadoras locales marca un hito en cómo el sector privado puede responder a las interrupciones masivas provocadas por desastres naturales.

Comunicaciones que salvan vidas

La necesidad de mantener la conectividad operativa es absoluta. Con balances oficiales que superan las 1.450 víctimas fatales y decenas de miles de desaparecidos bajo los escombros, la fase de búsqueda y rescate depende del flujo de información. La capacidad de enviar un simple SMS puede significar la diferencia entre la vida y la muerte al permitir geolocalizar a personas atrapadas y coordinar la llegada de equipos de primera respuesta.

A la par de las operadoras, el ecosistema digital más amplio ha activado protocolos humanitarios. Mercado Libre y Mercado Pago, por ejemplo, habilitaron en sus aplicaciones un sistema directo de donaciones.

Los fondos recaudados se canalizan de manera segura hacia organizaciones como la Cruz Roja Mexicana y el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias (Cenaced) desde México, y la Cruz Roja Argentina y Fundación ACNUR desde el cono sur. Los usuarios solo deben ingresar el término “donar” en la app para realizar su aporte.

El doble terremoto ha dejado una cicatriz profunda en la geografía venezolana, pero la inédita integración entre satélites de órbita baja y teléfonos convencionales está demostrando cómo la tecnología puede transformar, sostener y acelerar la respuesta humanitaria cuando todo lo demás falla.