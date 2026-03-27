Arcos Dorados y la UCV impulsan el liderazgo femenino con propósito

Alianza entre Arcos Dorados, FACES UCV, Profranquicias y WEPs Venezuela presentó el conversatorio “El Poder de Elegir” para visibilizar el liderazgo femenino

Empresas de Profranquicias promovieron la meritocracia en una Feria de Empleo. En este marco, la alianza entre Arcos Dorados, FACES UCV, Profranquicias y WEPs Venezuela presentó el conversatorio “El Poder de Elegir” para visibilizar el liderazgo femenino.

La transformación organizacional a través del liderazgo femenino centró el conversatorio “El Poder de Elegir” en el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En este encuentro, cinco referentes compartieron estrategias para escalar profesionalmente mediante la empatía y la toma de decisiones consciente, convirtiendo la jornada en un llamado a la acción respaldado por la empresa privada y organismos internacionales.

El panel destacó el equilibrio entre sensibilidad y estrategia, visión liderada por Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela. Con 28 años de trayectoria, Moret enfatizó que su gestión se basa en la autenticidad y la sororidad, asegurando que el acceso a cargos directivos en la compañía responde al mérito y la preparación profesional.

Por su parte, Magdalena de Luca, CEO de Sybven, destacó su evolución desde 1979 hacia un liderazgo participativo. Subrayó que la clave para mantenerse vigente ha sido el aprendizaje permanente y un liderazgo firme que pone la tecnología al servicio del ser humano.

Jennifer C. Jardim, de ONU Mujeres y la voz más joven del panel, destacó la intuición como herramienta vital para la toma de decisiones y el crecimiento profesional. Subrayó su propósito de ejercer un liderazgo fresco y audaz que protagonice el cambio desde la acción.

Mientras que, la Dra. María Graciela López, médico infectólogo, vinculó el liderazgo con el servicio, destacando el reto de comunicar con empatía y rigor durante la pandemia. Su trayectoria se define por el agradecimiento y el compromiso, consolidándola como una referencia de entrega en el país.

La historiadora y profesora universitaria Catalina Banko definió el liderazgo académico como una labor de tutoría y motivación, compartiendo casos de resiliencia estudiantil que superan obstáculos económicos para formarse.

Daniela Aguilar, directora ejecutiva de Profranquicias, cerró el evento con un llamado a conquistar el liderazgo propio y superar barreras internas como el síndrome del impostor. Su mensaje final enfatizó que el futuro se construye con firmeza y que el poder de elegir siempre ha estado en manos de cada mujer.

Compromiso con la empleabilidad

Además del conversatorio, los asistentes pudieron recorrer una feria de empleo organizada por Arcos Dorados, fortaleciendo el compromiso de la marca con la empleabilidad joven y la inclusión.

Este espacio contó con stands de Arcos Dorados, Perfumes Factory, Crowe Venezuela, Grupo Prosein, Tealca, Organización Civil Buena Voluntad y Corporación Protex.

Rafael Romero, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Venezuela, afirmó que la feria de empleo refleja el compromiso con la juventud al ofrecer oportunidades reales para el primer empleo formal y el crecimiento profesional. Destacó que la inclusión es una realidad en la compañía, donde el 52% de los empleados y el 50% del equipo de liderazgo son mujeres. Este encuentro confirma que el liderazgo femenino en el país integra sensibilidad y fortaleza para transformar la sociedad.