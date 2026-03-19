 Infostealers y el robo de credenciales: ¿Está en riesgo tu identidad digital?

El panorama de infostealers y el robo de credenciales

Un análisis basado en los últimos ESET Threat Reports revela cambios críticos en el ecosistema de los infostealers: aunque las detecciones globales bajaron un 18% en el segundo semestre de 2025, los ataques ahora son más sofisticados. El uso de inteligencia artificial y nuevos modelos de distribución están redefiniendo el riesgo para empresas y ciudadanos en toda Latinoamérica.

“Los infostealers siguen siendo una de las herramientas favoritas de los cibercriminales, porque permiten robar grandes volúmenes de credenciales e información sensible de forma silenciosa. Aunque en el último año vimos una disminución en el volumen de detecciones, también observamos una evolución en su sofisticación, con campañas mejor dirigidas y el uso de nuevas tecnologías para optimizar los ataques”, comenta David González, Especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Investigadores de ESET analizaron la evolución de este malware, diseñado para robar información sensible, como claves de acceso, datos bancarios y registros guardados en navegadores. Con el cese del desarrollo de Agent Tesla, otras familias como Formbook y SnakeStealer han tomado el mando en el robo de información.

Alerta en el radar local: las amenazas que están marcando la pauta en nuestra región

De acuerdo con la telemetría de ESET, estas son las familias de malware con mayor impacto que los usuarios en Latinoamérica deben vigilar de cerca:

Formbook (Win/Formbook)

Fue la familia más detectada a nivel global al cierre de 2025, con 17,3% del total de detecciones, principalmente distribuida a través de campañas de phishing.

Lumma Stealer (Win/Spy.LummaStealer)

Protagonista de ataques masivos, dirigidos especialmente a usuarios en México, enfocados en el robo de credenciales y datos almacenados en navegadores.

Agent Tesla (MSIL/Spy.AgentTesla)

A pesar de la desaceleración en su desarrollo, continúa siendo ampliamente distribuido mediante descargadores de malware como CloudEyE (GuLoader).

NGate / PhantomCard (Android/Spy.NGate)

Una amenaza de spyware móvil orientada principalmente al ecosistema bancario brasileño, con capacidades para robar contactos y datos de tarjetas.

Spy.Banker_(JS/Spy.Banker)

Troyanos basados en JavaScript que afectan principalmente a usuarios de servicios financieros y registran una tasa de detección global cercana al 9,5%.

¿Cómo se distribuyen estas amenazas?

Entre los principales vectores de infección se destacan:

Phishing y spam localizado, con archivos adjuntos maliciosos que simulan facturas o pedidos.

ClickFix, una técnica de ingeniería social que muestra falsos errores del sistema o invita a activar un software para dejarlo totalmente funcionable o desbloquear nuevas características de paga; en ambos casos se busca convencer al usuario de ejecutar comandos maliciosos.

Descargadores de malware, como CloudEyE (GuLoader), que experimentaron un fuerte crecimiento durante el segundo semestre de 2025

Sitios web fraudulentos, que suplantan tiendas oficiales como Google Play para distribuir aplicaciones

Guía de supervivencia digital: Lo que DEBES saber para proteger tu información hoy mismo

Latinoamérica se ha consolidado como un objetivo clave para los cibercriminales. No pases por alto estas recomendaciones; son herramientas esenciales para evitar ser la próxima víctima:

· Refuerza tus credenciales: Es vital mejorar la protección de tus claves y utilizar métodos de detección temprana de amenazas

· Cuidado con el «ClickFix»: No caigas en errores falsos del sistema que te invitan a ejecutar comandos maliciosos para «activar» un software

· Blindaje en el móvil: Fortalece la seguridad en entornos móviles y ten extrema precaución con las tecnologías de pago como NFC, cada vez más usadas en ataques financieros

· Verifica tus descargas: Evita sitios web que suplantan tiendas oficiales como Google Play, ya que son vectores comunes para distribuir aplicaciones fraudulentas