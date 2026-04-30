El incremento en la demanda de datos impone nuevos retos a la infraestructura crítica

Solsica

La infraestructura crítica es el cimiento invisible que sostiene los servicios esenciales y la economía digital actual. Más allá de las aplicaciones o la nube, la operatividad real depende de elementos físicos, como sistemas de energía y climatización que garantizan la continuidad. Sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la empresa petrolera, la salud y la banca enfrentan riesgos crecientes debido a la alta demanda tecnológica y el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Así lo destacó el ingeniero Luis Makencie, gerente de ventas e ingeniería de Corporación Solsica, durante sus recientes ponencias en la 2da Expo Negocios B2B de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) y en el foro “Perspectivas 2026” de la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (CANAEMTE). En ambos encuentros, el especialista enfatizó que la robustez de estos sistemas no es una opción, sino una condición obligatoria para brindar servicios de calidad en un entorno hiperconectado.

Durante su exposición, “Protegiendo la infraestructura crítica en la era digital”, Makencie explicó que estos activos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. “Por su importancia, necesitan contar con un respaldo energético confiable para que los servicios esenciales (telefonía, la nube o equipos médicos) no se detengan”, afirmó.

Enfatizó que, en el ecosistema digital actual, esta protección es vital tanto para la existencia como el crecimiento de las empresas.

“Garantizar la continuidad operativa evita tiempos de inactividad que pueden generar un impacto económico negativo, además de riesgos legales y afectaciones a la reputación corporativa”, explicó. En casos extremos, las fallas pueden comprometer la seguridad pública y la integridad de la vida humana.

En este sentido, el especialista propuso migrar de un enfoque reactivo de reparaciones tras incidentes a un monitoreo preventivo, como el que ofrece Solsica, que garantice la continuidad absoluta del negocio, al atender a tiempo toda anomalía que se produzca.

Diagnóstico de la infraestructura nacional

Makencie destacó que “el incremento de la demanda tecnológica impone nuevos retos a la infraestructura crítica”, que no está preparada para asumirlos. En este sentido, advirtió que aproximadamente el 50% de los data centers nacionales no están preparados para las nuevas exigencias, mientras que el 80% de los equipos de respaldo tiene algún grado de obsolescencia, debido a la falta de inversión en actualizaciones.

“Tu data center es tan fuerte como el eslabón más débil; puedes tener una red de fibra increíble, pero si cuentas con un equipo de climatización de hace 30 años, ya no tiene el nivel de confiabilidad necesario”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el país presenta un rezago tecnológico de aproximadamente 10 años respecto a estándares globales. Un ejemplo es la implementación del liquid cooling (refrigeración líquida), tecnología que ya se impulsa para manejar mayores densidades de energía, pero que resulta compleja de integrar en el parque actual de centros de datos debido a la alta existencia de sistemas heterogéneos (diferentes proveedores y tecnologías) y la baja madurez digital (menor al 20%) de las empresas.

“El operador en campo tiene que resolver muchas veces de manera fantástica cómo dar continuidad en términos de falla, porque implica integrar soluciones con dispositivos que pueden no ser compatibles”, explicó Makencie.

Hacia un monitoreo preventivo y el “Zero Downtime”

Ante este panorama, el especialista propuso migrar de un enfoque reactivo —reparaciones tras incidentes— a un monitoreo preventivo y proactivo. El objetivo es alcanzar el “Zero Downtime”, atendiendo cualquier anomalía antes de que se convierta en una falla, garantizando que la operación se mantenga funcionando en forma absoluta.

Para solventar la obsolescencia sin requerir una renovación total, Makencie destacó la estrategia del retrofit. Esta práctica consiste en actualizar sistemas operativos y componentes clave a un costo significativamente menor, permitiendo mantener la capacidad y eficiencia de las plataformas existentes. En cuanto al futuro cercano, el gerente señaló que es fundamental el reencuentro con expertos y gremios locales, retomar prácticas adecuadas y aplicar soluciones de rápida implementación.

Durante los dos días del evento de VenAmCham, más de 30 empresas lograron conectar con aliados estratégicos para impulsar el mercado nacional. Corporación Solsica participó activamente con un stand informativo, que exhibió diversos productos como UPS, reforzando su propuesta de valor.

Finalmente, María Alejandra Márquez, coordinadora de mercadeo de Solsica, indicó que la presencia de la empresa en estos encuentros gremiales responde a una estrategia para conectar con socios estratégicos que no pueden permitirse detener su operación. “Nuestro objetivo es ser el aliado que garantice que las empresas nunca se detengan», concluyó.