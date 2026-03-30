Digitel expande su cobertura 5G a Gran Caracas, Bolívar y Lara

Digitel digitaliza la atención al cliente

Digitel anunció la expansión de su red 5G hacia nuevas zonas como: Gran Caracas, San Félix en el estado Bolívar y Lara, que se suman a las ya disponibles en Barinas, Mérida y Nueva Esparta; ampliando así el acceso a su servicio de Internet 5G para hogares y empresas, una solución que impulsa la experiencia digital de sus usuarios en el día a día y su productividad.

Este despliegue incorpora sectores como La Chirica y Dalla Costa en San Félix, estado Bolívar, Quíbor y Carora Sur en Lara; Cúa y Ocumare del Tuy, y próximamente La Urbina, el Mercado Mayorista de Coche y La Veguita, en Gran Caracas. Estas nuevas áreas conectadas llevarán mayor velocidad, estabilidad y capacidad de navegación a más hogares y organizaciones en regiones clave del país.

“Cada nueva zona que incorporamos a nuestra red 5G, es una señal de avance hacia un país más conectado y con mayores oportunidades. Nuestro servicio de Internet para hogares y empresas combina velocidad, estabilidad y una instalación sencilla, lo que lo convierte en una solución ideal para quienes buscan eficiencia y rendimiento en cualquier actividad digital.” Destacó el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez.

El servicio de Internet 5G de Digitel ofrece velocidades de hasta 500 Mbps, baja latencia y la posibilidad de conectar múltiples dispositivos simultáneamente. El plan comercial disponible incluye 400 GB mensuales. La operadora además, permitirá que los clientes nuevos, en modalidad pospago y ubicados en las zonas con cobertura 5G de Digitel que soliciten el servicio de Internet 5G hasta el 16 de junio de 2026 reciban el primer mes gratis de la renta básica del plan Internet 5G 400 GB.

Esto lo convierte en una opción ideal para teletrabajo, educación en línea, videoconferencias, streaming en alta definición y gaming, así como para empresas que requieren conectividad robusta y confiable para sus operaciones diarias.

Pérez añadió que la expansión responde a una visión de crecimiento sostenido, alineado a su propósito como organización: “estas nuevas regiones conectadas son parte de un esfuerzo continuo por llevar tecnología de última generación a más venezolanos. La conexión es progreso, y el 5G nos permite seguir construyendo señales que conectan y transforman.”

Con esta ampliación, Digitel continúa fortaleciendo progresivamente su infraestructura 5G, acercando la tecnología a más comunidades y consolidando una red que impulsa el desarrollo y la inclusión digital en todo el territorio nacional. Los detalles se encuentran disponibles en la página de Digitel y en Digitel412 en Instagram y LinkedIn.