Cómo la IA transforma el televisor en una experiencia inmersiva

Samsung convierte el TV en una experiencia inmersiva

En una temporada marcada por grandes competiciones de fútbol, la pasión por el deporte vuelve a ocupar el centro de las conversaciones y de los hogares latinoamericanos. Para los aficionados, ver un partido se trata de sentir la emoción de cada jugada como si estuvieran en la cancha. Para lograrlo, Samsung apuesta por funciones de Inteligencia Artificial para transformar la televisión en algo más que una pantalla, convirtiéndola en el principal centro de entretenimiento y control del hogar conectado.

Los televisores de Samsung son capaces de reconocer automáticamente contenidos futbolísticos, optimizar la imagen y el sonido en tiempo real, proporcionar información contextual sobre el partido e integrar diferentes dispositivos del hogar en una sola interfaz. Todo esto eliminando menús complejos, lo que permite una experiencia completa e inmersiva con tan solo unos pocos toques o comandos de voz.

«Con diferentes funciones asistidas por la Inteligencia Artificial, nuestro objetivo es hacer que los aficionados sientan el impacto de cada jugada como si estuvieran en la tribuna, transformando, de forma inteligente y automática, la sala de estar en el mejor asiento del estadio”, afirma Celso Barros, Director Regional de Visual Display para Samsung Electronics en América Latina.

Para ofrecer una experiencia verdaderamente premium durante las transmisiones deportivas, Samsung reúne un conjunto de funciones con inteligencia artificial que actúan de forma automática, eliminando la necesidad de configuraciones complejas:

AI Football Mode Pro: Al identificar un partido de fútbol en vivo, el televisor ajusta automáticamente la imagen y el audio al contexto deportivo. Esta función mejora el contraste, resalta los colores del campo y de los uniformes, aumenta la definición de los detalles y reduce el desenfoque en escenas de movimiento rápido, garantizando una mayor claridad en cada jugada.

Al identificar un partido de fútbol en vivo, el televisor ajusta automáticamente la imagen y el audio al contexto deportivo. Esta función mejora el contraste, resalta los colores del campo y de los uniformes, aumenta la definición de los detalles y reduce el desenfoque en escenas de movimiento rápido, garantizando una mayor claridad en cada jugada. AI Motion Enhancer Pro: La tecnología mejora la fluidez de los movimientos del balón y de los jugadores sin comprometer la naturalidad de la transmisión, proporcionando una experiencia visual más realista y cómoda.

La tecnología mejora la fluidez de los movimientos del balón y de los jugadores sin comprometer la naturalidad de la transmisión, proporcionando una experiencia visual más realista y cómoda. AI Sound Controller Pro y Active Voice Amplifier Pro: El audio también se adapta a las preferencias de cada aficionado. Quienes deseen sentir la atmósfera de las tribunas pueden resaltar el sonido ambiente y la vibración de la afición. Por otro lado, aquellos que prefieran seguir los análisis tácticos y los comentarios pueden amplificar las voces de los narradores y comentaristas, reduciendo las interferencias externas.

Más información y menos barreras

Además de la calidad audiovisual, la Inteligencia Artificial añade una nueva capa de interactividad a las transmisiones:

Vision AI Companion: Durante el partido, los televidentes pueden solicitar información complementaria sin interrumpir la experiencia. Estadísticas de los jugadores, historial de enfrentamientos, curiosidades sobre los equipos y datos en tiempo real se pueden consultar directamente en la pantalla a través de conversaciones naturales con el televisor.

Durante el partido, los televidentes pueden solicitar información complementaria sin interrumpir la experiencia. Estadísticas de los jugadores, historial de enfrentamientos, curiosidades sobre los equipos y datos en tiempo real se pueden consultar directamente en la pantalla a través de conversaciones naturales con el televisor. Live Translate: Para quienes siguen ligas internacionales y competiciones globales, la función de traducción simultánea genera subtítulos traducidos en tiempo real, permitiendo comprender transmisiones en diferentes idiomas de forma instantánea.

El televisor como centro del hogar conectado

A través de la integración con el ecosistema SmartThings, es posible gestionar el resto del hogar sin quitar los ojos de la pantalla. El televisor se transforma en una central de control inteligente que permite verificar el estado de los electrodomésticos, ajustar la temperatura del aire acondicionado, controlar la iluminación de las habitaciones o recibir notificaciones importantes sin interrumpir lo que se está viendo.

Esta integración refuerza el nuevo rol de la televisión como el principal punto de interacción entre el usuario y el hogar conectado. Más allá de entregar imágenes más nítidas y sonidos más envolventes, la combinación entre Inteligencia Artificial, conectividad y automatización redefine la forma en que las personas viven el deporte en casa. El resultado es una experiencia más inmersiva, personalizada e inteligente, en la que la emoción del fútbol se encuentra con un hogar que responde, aprende y se adapta a las necesidades de sus habitantes.