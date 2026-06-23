Doritos enciende la fiebre mundialista con «Golea y Gana»

Doritos®, patrocinador oficial del Mundial de Fútbol FIFA 2026, repartirá más de USD $ 100.000 entre 15.000 ganadores a lo largo de nueve semanas de emoción mundialista

Doritos®, marca oficial patrocinante de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentó su promoción «Golea y Gana», para conectar a sus consumidores con la pasión del fútbol y brindarles la posibilidad de recibir grandes premios. La promoción estará activa desde el 1° de junio hasta el 31 de julio próximo para acompañar a los amantes del balompié durante la competencia mundialista.

La promoción cuenta con una selección de talla mundialista al reunir a tres marcas del portafolio de snacks: Doritos®, Ruffles® y Natuchips®. Los productos estarán identificados con una tirilla exterior de la promoción «Golea y Gana» e incluirán tiras interiores con códigos secretos que los consumidores deben registrar para participar.

La mecánica es simple: al adquirir los productos de las marcas participantes identificados con la tirilla exterior de la promoción se deberá escanear el código QR que aparece en ella, una vez que accedan al ChatBot deberán ingresar el código secreto que aparece en las tiras interiores. Seguidamente, los participantes tendrán la oportunidad de patear un penalti en el juego interactivo dentro del ChatBot y descubrir si son ganadores de uno de los increíbles premios.

“Los momentos más intensos merecen la mejor compañía, y no hay escenario más emocionante que el Mundial de Futbol 2026. Son nueve semanas de pura adrenalina, de emociones al máximo y de conexión entre fanáticos en todo el mundo. Este año quisimos llevar esa intensidad más allá, premiando a nuestros consumidores y haciéndolos parte activa de la experiencia. Con ‘Golea y Gana’, no solo celebramos el fútbol, sino que invitamos a cada persona a ganar y vivir el torneo con toda la intensidad que define a Doritos”, dijo Liliana Rivera, Gerente de Mercadeo de PepsiCo Venezuela.

Rivera indicó que Doritos es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ y la marca lo quiere celebrar a lo grande. “’Golea y Gana’ es nuestra forma de decirle a cada consumidor que este torneo también es suyo, que mientras el mundo golea en la cancha, ellos pueden ganar desde casa. Más ganadores, más premios, más Doritos. Así es como se vive el fútbol”, afirmó.

Los participantes de la promoción «Golea y Gana» tendrán la oportunidad de ganar premios todos los días. Se estarán repartiendo más de USD $100.000 en premios, con 15.000 ganadores en total. Entre los que destacan Smart TV de 60 pulgadas y premios en efectivo, diseñados para acompañar y potenciar la experiencia mundialista desde casa.