Mantener la temperatura adecuada garantiza operatividad de los Data Centers

La continuidad de las operaciones de los Data Centers o centros de procesamiento de datos -en los que grandes y pequeñas empresas almacenan su información- depende de factores importantes como la regulación de las condiciones térmicas y de humedad, de esta infraestructura critica, ya que, si ocurren procesos como la condensación, puede haber daños en componentes electrónicos.

El gerente de Cuentas de Corporación Solsica, Manuel Rivas, explicó que “los centros de cómputo deben contar con un sistema de aires acondicionados de precisión, porque estos controlan además de la temperatura, la humedad relativa en el área. Esto es importante porque todos los equipos que están integrados o que conforman un data center, como los sistemas de computación, servidores, equipos de red, de telecomunicaciones y de seguridad, entre otros, generan mucho calor”.

Estos equipos además cuentan con mecanismos automáticos de control térmico y de humedad a través de la información que captan los sensores, que se colocan en sitios estratégicos del Data Center. Es por esto que las áreas involucradas, deben permanecer debidamente presurizadas.

Calidad y servicio

Enfatizó que Solsica ofrece a sus clientes aires acondicionados de precisión de la marca Vertiv, de los cuales Solsica son los único Service Partner en Venezuela. Destacó que estos son equipos de alta eficiencia, calidad y durabilidad, los cuales están diseñados para trabajar 24Hr x 7 días x 365 días. Lo que garantizan la continuidad de las operaciones en los centros de cómputos.

Señaló que la empresa cuenta además con diversos modelos de aires acondicionados de precisión de diferentes capacidades, que se adaptan a las exigencias de los espacios de los Data Center. por ejemplo, los aires acondicionados modelos: Mini-Mate; Datamate; PDX; DS; Inrow y Chillers.

Solsica brinda a sus clientes contratos de mantenimiento preventivo y servicios de monitoreo remoto de infraestructura crítica. Para los sistemas de aires acondicionados de precisión, los UPS (sistema de alimentación ininterrumpida), los sistemas de energía DC, las baterías, los tableros de transferencia automática, los tableros de distribución, entre otros.