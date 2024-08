Microsoft: Falla global en claves

Un colapso global de Windows ocurrido el pasado viernes (19/07/2024) causó la interrupción en las aplicaciones y servicios 365 en todo el mundo. A continuación algunas claves para entender lo sucedido:

1- ¿Cuál fue la Causa? Hasta el momento, Microsoft descarta un ataque informático. Por su parte, la empresa de ciberseguridad CrowdStrike adjudicó el problema a la actualización de un antivirus de la firma. George Kurtz, presidente de la firma, aseguró que el problema fue causado por un «defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows».

2- ¿Qué plataformas se interrumpieron? Solo Windows. El fallo no afectó a sofware para sistemas Mac y Linux.

3- ¿En dónde se experimento el apagón? Fue un fallo Global. Se han informado problemas en todo el mundo, incluidos países como India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Venezuela, no obstante, ha anunciado que el país no se vio mayormente afectado porque cuenta con sistemas informáticos propios, lo que explica que el chequeo de pasajeros en los aeropuestos venezolanos no fue afectado durante el apagón tecnológico global.

4- ¿Qué sectores fueron afectados? Esta interrupción afectó a importantes servicios en todo el mundo, incluyendo conexiones de transporte público, vuelos internacionales, operaciones de instalaciones médicas y empresas. Los bancos globales, servicios médicos y la infraestructura crítica también se vieron afectados. Las aerolíneas, especialmente en los principales aeropuertos, tuvieron que retrasar y cancelar vuelos debido a esta falla. DownDectector, que rastrea los cortes de Internet reportados por los usuarios, registró crecientes cortes en los servicios de Visa, ADT Security y Amazon, y en aerolíneas como American Airlines y Delta.

5- ¿Ya se solucionó? El gigante tecnológico informó que el problema ha sido solucionado prácticamente en su totalidad, sin embargo, Microsoft ha reconocido que continúan las afectaciones para algunos clientes y en numerosos aeropuertos aún se registran atrasos y cancelaciones por el apagón informático.