Tu privacidad no es solo una opción, debe ser una prioridad

Un estudio de Kaspersky reveló que 42% de las empresas en América Latina ha sufrido la fuga de datos confidenciales tras una brecha de ciberseguridad en los últimos dos años. Un dato que vale la pena recordar, en especial cuando se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, un recordatorio de la importancia de salvaguardar nuestra información en un mundo cada vez más digital e interconectado.

One UI 7, la más reciente actualización de la interfaz de los celulares Samsung Galaxy, incorpora nuevas herramientas de seguridad basadas en inteligencia artificial y cifrado avanzado.

En el reciente Unpacked 2025 celebrado en California, TM Roh, presidente de Mobile eXperience Business en Samsung, afirmó: «Las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios, por eso hemos desarrollado Galaxy AI para ayudar a todo el mundo a interactuar con sus dispositivos de forma más natural y sin esfuerzo, confiando al mismo tiempo en que su privacidad está protegida».

Entre sus funciones destacadas del One UI 7 se encuentra el Privacy Dashboard, que permite a los usuarios visualizar y gestionar fácilmente los permisos de las aplicaciones, garantizando una mayor transparencia en el acceso a sus datos.

Además, la función Auto Blocker ofrece una capa adicional de protección al prevenir la instalación de aplicaciones sospechosas y bloquear comandos maliciosos. Por otro lado, Samsung Knox Vault, integrado en los dispositivos de la serie Galaxy S25, protege la información confidencial con un entorno seguro que mantiene a salvo contraseñas, credenciales y claves digitales.

Inteligencia artificial al servicio de tu privacidad

La inteligencia artificial ha llegado para transformar nuestra forma de interactuar con la tecnología. Con Personal Data Engine, Samsung lleva la IA a un nuevo nivel en la serie S25, personalizando tu experiencia sin comprometer tu privacidad. Esta tecnología, de forma segura y en el dispositivo, analiza tus patrones de uso para ofrecerte recomendaciones personalizadas, como listas de reproducción a medida o rutas optimizadas. Es como tener un asistente personal que conoce tus gustos y preferencias sin invadir tu espacio.

Más allá de la comodidad, la personalización también juega un papel crucial en la seguridad. Al conocer tus hábitos y preferencias, el dispositivo puede detectar comportamientos anómalos que podrían indicar una actividad sospechosa, como intentos de acceso no autorizado. De esta manera, Personal Data Engine se convierte en una barrera adicional de protección para tu información.

El Galaxy S25, con su sistema de seguridad de grado militar Knox Vault, protege tus datos más sensibles. Combinado con criptografía post-cuántica, tus datos están a salvo incluso de las futuras amenazas de la computación cuántica. One UI 7 y Knox Matrix te ofrecen una visibilidad completa del estado de seguridad de tu dispositivo, mientras que Restricciones Máximas y Protección contra Robo te permiten personalizar y proteger tu experiencia.

Un compromiso con la seguridad en toda la gama

Samsung está comprometido a ofrecer una experiencia segura en todos sus dispositivos. Modelos como el Galaxy A16, aunque con características ligeramente diferentes, comparten el mismo ADN de seguridad que el S25. Con funciones como Galaxy Padlock, que bloquea tu dispositivo de forma remota en caso de pérdida o robo, y el pago seguro con NFC, puedes disfrutar de la tranquilidad de saber que tus datos están protegidos en cualquier dispositivo Samsung.

El pago seguro con NFC te permite realizar transacciones de forma rápida y segura, sin necesidad de llevar tu tarjeta física. Además, con Galaxy Padlock, puedes bloquear tu dispositivo de forma remota incluso si se ha restablecido a los ajustes de fábrica, protegiendo así tu información más sensible.

Con estas innovaciones, Samsung refuerza su compromiso de ofrecer a los usuarios un ecosistema móvil más seguro y confiable, donde la privacidad no es solo una opción, sino una prioridad.