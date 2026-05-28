Simple y Digitel quieren transformar el entretenimiento digital en Venezuela

Luis Bernardo Pérez (Digitel) y Jacopo Bracco (Simple), anuncian la alianza estratégica

Simple y Digitel anunciaron un acuerdo comercial que permitirá a los más de 9 millones de clientes de la operadora móvil adquirir la aplicación de streaming Simpleplus y gestionar su suscripción directamente desde la Tienda Digitel.

Con esta integración, los usuarios de la operadora podrán domiciliar el pago de su plan de televisión, descontándolo de su saldo disponible o incluyéndolo en su facturación mensual.

Simpleplus ofrece un catálogo de más de 130 canales en vivo y contenido bajo demanda. A nivel técnico, la plataforma permite vincular hasta 20 dispositivos por cuenta y admite tres reproducciones simultáneas con perfiles personalizados. Además, incluye una Guía de Programación Interactiva con la función Catch Up, que habilita la visualización de programas emitidos hasta siete días antes, y reproducción en segundo plano.

Para el despliegue y consumo de este servicio de video, tanto en equipos móviles como en el hogar, la operadora se apoyará en la capacidad y baja latencia de su infraestructura de red, que abarca tecnologías 4G LTE y 5G.

Sobre la estrategia detrás de este acuerdo, el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez, explicó que el objetivo es unificar el control de la conectividad y el entretenimiento en una sola experiencia para el usuario.

«El Mundial 2026 es el escenario perfecto para demostrar nuestra capacidad actual, pero esta es una decisión estructural a largo plazo para consolidar nuestra propuesta digital», indicó.

Por su parte, Jacopo Bracco, presidente de Simple, señaló que la integración responde al compromiso de mantener a los hogares venezolanos conectados a través de formatos de alta calidad. Bracco destacó el valor estratégico del acuerdo en el mercado nacional, al aliarse con una empresa de telecomunicaciones que les permite expandir la accesibilidad de sus contenidos en vivo y bajo demanda.