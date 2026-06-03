ESET invertirá 40 millones de euros para revolucionar la ciberseguridad con IA

ESET invertirá en IA para reforzar la ciberseguridad

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anunció una inversión de 40 millones de euros en el futuro de la ciberseguridad impulsada por IA, al tiempo que la empresa advierte sobre una nueva superficie de ataque que surge rápidamente, impulsada por sistemas de IA autónomos y con capacidad de agencia.

El compromiso -anunciado por el director ejecutivo de ESET, Richard Marko, en ESET World 2026– surge en respuesta a un cambio que ESET observa en sus propios datos. Desde marzo de 2026, las tecnologías de ESET han analizado casi 800.000 skills de IA únicas -componentes modulares que indican a los agentes de IA cómo realizar tareas, utilizar herramientas, acceder a servicios e interactuar con sistemas externos-. Aproximadamente 25.000 de estas skills se clasificaron como sospechosas y más de 3.000 se bloquearon por ser maliciosas. La cifra total representa un aumento de 13 veces con respecto a las aproximadamente 60.000 skills disponibles públicamente que se observaron a principios de este año. Según el equipo de investigación de ESET, las skills de IA forman parte de una capa de la cadena de suministro de software en rápido crecimiento, que a menudo conecta sistemas sensibles con repositorios externos, complementos, conjuntos de datos y servicios de terceros.

«La ciberseguridad está entrando en una era completamente nueva», afirmó Richard Marko, Director ejecutivo de ESET. «La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de defensa. Se está convirtiendo en parte de la superficie de ataque misma. Nuestra inversión se centra en garantizar que la IA refuerce la ciberseguridad en lugar de debilitarla, y en desarrollar tecnologías capaces de proteger a las organizaciones en un mundo de IA autónoma».

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la independencia tecnológica de ESET y la soberanía europea en materia de ciberseguridad, en un momento en el que el acceso a los sistemas avanzados de inteligencia artificial se concentra cada vez más en un reducido número de empresas tecnológicas globales. «Creemos que el futuro de la ciberseguridad no puede depender por completo de modelos controlados por las grandes empresas tecnológicas», añadió Marko. «En ciberseguridad, la soberanía es importante».

Respaldada por un plan de contratación de tres años que aumentará el equipo de I+D de ESET a 1000 personas dedicadas a la investigación y la ingeniería, la inversión de 40 millones de euros se centrará en tres áreas estratégicas:

Modelos de IA fundamentales independientes que priorizan la seguridad

Una arquitectura de seguridad de IA completa y en capas

El SOC de IA de nueva generación

«ESET lleva mucho tiempo a la vanguardia en la aplicación de la IA a la ciberseguridad», afirmó Juraj Jánošík, vicepresidente de Inteligencia Artificial de ESET. «Lo que está cambiando ahora es el papel que desempeña la IA. Las herramientas de IA se están convirtiendo en parte del trabajo cotidiano, los sistemas autónomos están ampliando la superficie de ataque y los equipos de seguridad necesitan formas más rápidas de responder a las amenazas. Esta inversión nos permite trabajar en todo el espectro: proteger el uso de la IA, crear modelos de IA para la ciberseguridad e incorporar capacidades autónomas a las operaciones de seguridad bajo supervisión humana».

Modelos de IA fundamentales independientes que priorizan la seguridad

ESET acelerará el desarrollo de sus propios modelos de IA centrados en la seguridad, diseñados específicamente para aplicaciones de ciberseguridad. A diferencia de los sistemas de IA de uso general entrenados con contenido amplio de Internet, los modelos de ESET se optimizarán utilizando telemetría de ciberseguridad e inteligencia sobre amenazas del mundo real recopilada a lo largo de los casi 35 años de existencia de ESET.

La empresa seguirá ampliando sus tecnologías existentes impulsadas por IA (como ESET LiveGrid, ESET LiveCortex y ESET LiveGuard), al tiempo que explorará conceptos emergentes de IA, incluidos los «World Models» capaces de comprender el comportamiento, el contexto y la intención dentro de los entornos digitales.

Creación de una arquitectura de seguridad de IA completa y por capas

A medida que la IA se integra en las operaciones empresariales cotidianas, ESET está desarrollando una arquitectura de seguridad integral nativa de IA, diseñada para proteger a las organizaciones frente a los riesgos y amenazas emergentes impulsados por la IA. La inversión incluirá el desarrollo de ESET Secure AI Relay, una capa intermediaria segura entre los usuarios, los agentes de IA, las aplicaciones empresariales y los modelos de IA.

La empresa de ciberseguridad también desarrollará protecciones de seguridad a nivel de red para la comunicación entre agentes de IA. ESET AI Skills Checker (una herramienta gratuita lanzada en la conferencia RSAC 2026), junto con sus versiones mejoradas integradas en los productos de ESET, fue diseñada específicamente para este ecosistema emergente de sistemas de IA con agentes.

Creación del SOC de IA de nueva generación

Se diseñará una nueva generación de tecnologías de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) con IA para hacer frente a la creciente escala y complejidad de los entornos modernos de detección y respuesta. En lugar de limitarse a sustituir analistas por agentes de IA, ESET pretende replantearse de forma fundamental cómo se procesa, correlaciona y comprende la telemetría de ciberseguridad. La visión de la empresa es hacer que la ciberseguridad avanzada impulsada por IA sea accesible no solo para las grandes empresas, sino también para las organizaciones medianas y pequeñas a través de tecnologías de protección supervisadas y altamente automatizadas.

«La ciberseguridad no puede crecer simplemente añadiendo más alertas, más paneles de control y más complejidad», añadió Marko. «El sector necesita dar otro gran salto adelante. Creemos que la inteligencia artificial debe contribuir a que la ciberseguridad de primer nivel sea sencilla y accesible para todos».