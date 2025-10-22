5G de Digitel llega a Mérida con el Internet Fijo Inalámbrico

Digitel llevará su servicio de Internet Fijo Inalámbrico 5G (FWA) al estado Mérida, específicamente en la zona de La Pedregosa, ofreciendo velocidades de navegación de hasta 500 Mbps. Esta solución tecnológica permite conectar hogares y negocios sin necesidad de cableado, con una
experiencia de navegación estable, rápida y segura.
El Internet Fijo Inalámbrico 5G incluye en plan Internet 5G, con hasta 400GB mensuales para navegar a máxima velocidad, una rápida implementación, ideal para conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin degradar la calidad del servicio, realizar videollamadas, estudiar o trabajar a distancia, disfrutar de contenido en streaming en alta definición y jugar en línea, gracias a su baja latencia y alta capacidad de conexión.
“La llegada de FWA a Mérida representa un nuevo paso en el camino que
hemos trazado para conectar a más venezolanos, especialmente en
comunidades rurales y de difícil acceso. Este servicio ya está activo en
regiones como Barinas, Nueva Esparta y ahora La Pedregosa se suma a esta
red de conectividad avanzada; porque apostamos por el país, por su talento y
por su capacidad de innovación, y eso se refleja en cada inversión que
realizamos. Seguiremos expandiéndonos con un propósito claro: hacer de
Venezuela un territorio cada vez más conectado”, expresó Luis Bernardo
Pérez, presidente de Digitel.
Con esta nueva fase de despliegue, la compañía afianza su liderazgo como pionera en el desarrollo de esta tecnología en Venezuela. El avance contempla la incorporación de zonas con limitada infraestructura tradicional, lo que permitirá llevar conectividad de alta calidad a comunidades históricamente desatendidas