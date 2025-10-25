Migre WordPress de forma nativa: Un tutorial para importar y exportar contenido sin plugins

Tutorial: Importar y Exportar de Wodpress a WordPress

Gabi Florensa comparte una guía práctica para transferir entradas, páginas, categorías y medios entre instalaciones de WordPress de manera sencilla y rápida.

¿Necesita traspasar el contenido de su blog—entradas, páginas, categorías e imágenes—a una nueva instalación de WordPress? La tarea, que muchos asumen requiere de complejos plugins, puede realizarse de forma eficaz utilizando las herramientas nativas que ofrece la plataforma.

En un tutorial claro y directo, el especialista Gabi Florensa desglosa el proceso paso a paso, demostrando que migrar un sitio entre dos WordPress es una operación más accesible de lo que se piensa. El método evita la dependencia de extensiones de terceros, optimizando el tiempo y reduciendo potenciales conflictos de funcionamiento.

El procedimiento se basa en el uso de la función de exportación integrada en el núcleo de WordPress, ubicada en el menú de herramientas. Desde allí, los usuarios pueden seleccionar y descargar un archivo que contiene toda la información estructural y de contenido. Posteriormente, este archivo se importa en el sitio de destino utilizando la herramienta de importación correspondiente, que también viene preinstalada.

Para aquellos administradores de sitios que buscan agilidad, control total y evitar la instalación de software adicional, este método representa una solución ideal. La Red comparte a continuación el tutorial completo de Gabi Florensa, una herramienta invaluable para desarrolladores, creadores de contenido y cualquier usuario que necesite gestionar sus contenidos de WordPress con mayor autonomía.