Mastercard Débito ofrece beneficios exclusivos para los pagos diarios en Venezuela

Mastercard establece alianzas estratégicas con Cinex, Óptica Caroní y Yummy

Mastercard Venezuela ha consolidado un exitoso programa de beneficios diarios para tarjetahabientes de Mastercard que está transformando los hábitos de consumo digital en el país. A través de alianzas estratégicas con plataformas líderes como Cinex, Óptica Caroní y Yummy, la tarjeta Mastercard Débito se posiciona como la herramienta preferida para el comercio electrónico, integrándose en los hábitos de consumo cotidianos.

Cinex te invita a disfrutar el cine al máximo con Mastercard Débito

Mastercard anuncia un beneficio exclusivo junto a Cinex que ofrece entradas 2×1 para tarjetahabientes de Mastercard Débito, que no solo busca promover el uso de pagos digitales sino también ofrece a los usuarios ventajas significativas en entretenimiento.

Con esta campaña, al comprar una entrada en formato 2D para salas convencionales y pagar con una tarjeta Mastercard Débito emitida por cualquier banco nacional, el usuario recibe automáticamente un segundo boleto gratis en la misma transacción. El beneficio puede disfrutarse de forma ilimitada durante la vigencia de la promoción y aplica también para grupos: por cada entrada pagada con Mastercard Débito, se entrega una adicional sin costo.

Estará disponible los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo, y podrá disfrutarse tanto en la página web oficial de Cinex como en sus 15 complejos a nivel nacional, incluyendo ciudades como Caracas, La Guaira, Barquisimeto, Maracaibo y Porlamar.

Este beneficio es válido del 18 de septiembre al 12 de noviembre de 2025 (aplican términos y condiciones. Para más información consulte en cinex.com.ve).

Óptica Caroní y Mastercard lanzan campaña con 25% de descuento

Óptica Caroní brinda un beneficio especial dirigido a los tarjetahabientes de Mastercard, con un 25% de descuento en la compra de monturas y cristales (incluyendo todos sus servicios) de lentes, así como en lentes de sol. Esta iniciativa, válida para todas las tarjetas Mastercard (Débito, Crédito y Prepagadas), busca facilitar el acceso a productos ópticos de alta calidad, promoviendo el cuidado de la salud visual en todo el país.

El beneficio es de uso ilimitado y estará disponible desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025. Será válido en todas las sucursales de Óptica Caroní a nivel nacional (aplican términos y condiciones. Para más información consulte en opticacaroni.com).

Yummy, líder en adopción digital junto a Mastercard

La campaña con Yummy, lanzada en abril de 2025 para impulsar el uso diario de las tarjetas Mastercard Débito, ha mostrado resultados muy positivos. Esta iniciativa permite a los tarjetahabientes acceder a descuentos del 10% en sus próximas compras al utilizar su tarjeta Mastercard Débito dentro de la plataforma de Yummy. Esto forma parte de la estrategia para fortalecer la relevancia del producto débito, integrándolo en hábitos de consumo cotidianos.

En julio de 2025, más personas comenzaron a aprovechar el beneficio de Mastercard Débito en Yummy, lo que impulsó un aumento notable en las compras dentro de la plataforma. Al cierre del mes, la cantidad de usuarios que aplicaron los descuentos fue mucho mayor que en junio. Esto se reflejó en un crecimiento del 41% en pedidos de delivery y del 73% en servicios de movilidad. Además, cada vez más usuarios están aplicando los descuentos, lo que evidencia que hay mayor conocimiento sobre cómo funciona el beneficio y lo están usando activamente en sus compras.

Con estos resultados, Yummy y Mastercard reafirman el compromiso por fomentar el uso de soluciones digitales, proporcionando beneficios ágiles, accesibles y alineados con las necesidades de los usuarios venezolanos.

Beneficios Mastercard con Mastercard Débito: Innovación y Seguridad Digital

«Este programa local de beneficios para los tarjetahabientes Mastercard, junto a comercios nacionales reafirma nuestro compromiso por trabajar para seguir impulsando la digitalización de pagos en el país, brindando innovación y acompañando a los consumidores en el proceso de adopción de estas soluciones», afirmó Claudia Acosta, country manager de Mastercard Venezuela.

La tarjeta Mastercard Débito incorpora tecnología de vanguardia que permite pagos sin contacto, compras en línea seguras y acceso al comercio electrónico internacional. Para garantizar la seguridad de las transacciones digitales, Mastercard ha implementado estándares internacionales como EMV 3DS y tokenización.

El éxito del programa Beneficios Mastercard establece un precedente para futuras alianzas con comercios nacionales, consolidando el ecosistema de pagos digitales en Venezuela y preparando el terreno para la expansión de servicios financieros innovadores en la región.