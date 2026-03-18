Cardenal Ultra abre la categoría de cervezasUltra en Venezuela

Cardenal Ultra llega a Venezuela

¿Puede una cerveza mantener su carácter y su 4% de alcohol, pero reducir calorías y carbohidratos para integrarse mejor a estilos de vida más activos y conscientes? Sí, Cardenal Ultra lo demuestra. Es la primera cerveza en Venezuela con 67 kilocalorías y 1.8 gramos de carbohidratos, lo que representa aproximadamente un 75% menos de carbohidratos en comparación con una regular.

A diferencia de muchas cervezas light que reducen el contenido alcohólico para disminuir calorías, Ultra mantiene el 4% de alcohol y el perfil de sabor que el venezolano reconoce, optimizando únicamente su composición nutricional.

Desarrollada por Cervecería Regional y avalada también por su marca Cardenal que regresó recientemente al mercado venezolano, suma oficialmente al país en la conversación de esta nueva categoría.

“Con Cardenal Ultra no solo traemos un nuevo producto; abrimos la categoría Ultra en Venezuela. Es una propuesta alineada con una generación que busca balance y toma decisiones con criterio”, señaló Carolina Requena Carbonell, Vicepresidente de Mercadeo de Cervecería Regional.

Cardenal Ultra llega en presentación de lata de 250 ml, pensada para integrarse fácilmente a la rutina de este consumidor activo, y pronto podrá encontrarse en distintos puntos de venta a nivel nacional. Acompañará su llegada con la campaña “Te la mereces”, una declaración que celebra a quienes se exigen y también saben brindar. La comunicación estará presente en entornos digitales, puntos de venta y activaciones que integran deporte, comunidad y encuentro social.