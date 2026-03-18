Mastercard fortalece la confianza digital con Mastercard Débito Contactless

Mastercard está ayudando a dar forma al futuro de los pagos impulsados por IA

Mastercard impulsa la modernización del sector en Venezuela. Este proceso se centra en la migración de las tarjetas Maestro hacia la tecnología de Débito Mastercard, que consiste en el lanzamiento de estos instrumentos de pago y la ejecución de un plan de actualización de los Puntos de Venta (POS) en todo el país.

La implementación de la tecnología contactless o sin contacto es fundamental en este cambio, ya que permite que los pagos se realicen en aproximadamente un segundo, reduciendo tiempos de espera y optimizando la experiencia de usuario. En términos de seguridad, esta innovación garantiza que la tarjeta permanezca en manos del usuario en todo momento, evitando manipulaciones indebidas o duplicaciones. Al estar basada en tecnología EMV, cada operación genera un código de seguridad único y encriptado, lo que ofrece niveles de protección superiores incluso a los de las tarjetas con chip tradicionales.

Al respecto, Claudia Acosta, country manager de Venezuela, Suriname y Guyana, destacó: “Venezuela ha adoptado a buen ritmo los pagos sin contacto, lo cual impulsará el comercio electrónico. El primer paso fue impulsar la migración, y una vez hecho esto, se comienza a crear un ecosistema de pagos en donde los altos estándares de seguridad y autenticación ofrecen mayor versatilidad y comodidad a la hora de pagar. Para Mastercard generar confianza en nuestros tarjetahabientes es una prioridad”.

A medida que esta tecnología se expande, es importante aclarar conceptos erróneos sobre su funcionamiento en el ecosistema local. A diferencia de lo que se cree, estas tarjetas no generan costos adicionales para los comercios ni se procesan como crédito; gracias a la actualización de los POS, las transacciones se realizan como débito directo a la cuenta del cliente. Además, la versatilidad del instrumento permite su registro en aplicaciones de “delivery”, transporte y música, así como su uso para compras internacionales, siempre que el usuario cuente con fondos en su cuenta en divisas de la banca nacional.

En cuanto a la prevención de fraudes, el sistema exige que la tarjeta esté a una proximidad extrema —menos de 4 centímetros— del lector, y cuenta con protecciones para evitar dobles facturaciones accidentales. En Venezuela se ha establecido un límite de seguridad de 20 dólares para pagos rápidos, requiriendo el uso del PIN para montos superiores.

Con esta transición, Mastercard reafirma su compromiso en Venezuela tras más de 30 años de historia, trayendo al mercado nacional innovaciones que fortalecen el sistema de medios de pago y lo alinean con estándares globales. Al implementar una tecnología que ya funciona de forma segura en 160 países, la empresa garantiza que cada venezolano pueda pagar en un segundo con la tranquilidad de estar protegido, permitiéndoles disfrutar de una experiencia Priceless.