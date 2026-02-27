Movilnet T-Conecta: Internet de calidad en el Metro de Caracas

Movilnet activó el servicio T-Conecta en las estaciones Zona Rental, Colegio de Ingenieros y Maternidad

Movilnet puso en marcha su servicio de conectividad «Movilnet T-Conecta» en el Metro de Caracas, que permite a sus suscriptores mantenerse comunicados y disfrutar de una señal de cobertura de calidad mientras utilizan este medio de transporte .

Por ahora, el beneficio está disponible en tres estaciones clave de la red: Zona Rental, Colegio de Ingenieros y Maternidad . Los clientes de la operadora estatal podrán navegar por internet, utilizar sus aplicaciones habituales de mensajería, acceder a redes sociales y realizar operaciones en línea empleando los datos de su plan convencional, sin que esto represente cargos adicionales . La compañía destacó que el servicio garantiza una conexión estable y segura, ideal para quienes esperan en los andenes o se desplazan por estas áreas .

Desde Movilnet aseguran que con esta solución se acabó el tradicional drama de perder la señal al ingresar al subsuelo. «Ya no tienes que esperar a salir a la superficie para enviar ese mensaje importante o hacer el pago móvil del día», expresó la empresa a través de sus canales oficiales, haciendo énfasis en que la red está diseñada para soportar transacciones bancarias al instante, envío de mensajería crítica sin demoras y acceso a contenido digital en tiempo real .

¿Cómo conectarse?

Para utilizar la red, los clientes deben seguir un sencillo proceso de autenticación diseñado para su seguridad:

1. Al ingresar a una de las estaciones cubiertas, el usuario recibirá un SMS en su dispositivo móvil.

2. Este mensaje contendrá un enlace (URL) para autenticarse.

3. Al hacer clic en el enlace y seguir los sencillos pasos para descargar la aplicación. Así podrás disfrutar automáticamente de la red Movilnet T-Conecta, pudiendo así aprovechar sus datos móviles con total normalidad.

Este sistema asegura que la red sea utilizada exclusivamente por los clientes de Movilnet, optimizando la experiencia para todos.

Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para consolidar su infraestructura tecnológica y expandir la conectividad en espacios públicos de alta concurrencia. Con «Movilnet T-Conecta», la operadora busca facilitar la vida digital de los caraqueños en su movilidad diaria, transformando el sistema de transporte subterráneo en una zona con acceso a internet de alta velocidad.