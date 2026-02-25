Sybven lanza eBot: IA generativa para el sector universitario

eBot es el nuevo agente virtual con inteligencia artificial generativa desarrollado por Sybven

Sybven, con 28 años de trayectoria y presencia en 17 países, presentó oficialmente eBot, un agente virtual desarrollado con inteligencia artificial generativa orientado al sector educativo. La herramienta busca reducir los tiempos de espera en la atención de consultas dentro de universidades y simplificar procesos académicos y administrativos.

Según informó la compañía, eBot no opera como un chatbot convencional. Su arquitectura le permite interpretar el contexto de las preguntas, gestionar solicitudes complejas y emitir respuestas en un lapso promedio de cinco segundos. El sistema se integra con las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) utilizadas por las instituciones, lo que le permite acceder a información actualizada sobre calificaciones, foros y trámites sin intervención humana.

La solución puede implementarse en canales de uso cotidiano como WhatsApp, Telegram o sitios web, y está disponible bajo un modelo de software como servicio (SaaS) que garantiza un 99% de disponibilidad, de acuerdo con lo comunicado por la empresa.

Desde Sybven destacaron también la capacidad de personalización del asistente. eBot puede adaptarse a la identidad visual de cada casa de estudios y operar conforme a sus reglas internas, como un “traje hecho a medida”, según explicaron en el anuncio.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la firma para aplicar lo que denomina “estrategia aumentada” en el ámbito educativo. El objetivo, señalaron, no es únicamente incorporar tecnología por sí misma, sino permitir que las universidades automaticen tareas repetitivas y puedan redirigir sus recursos hacia áreas de innovación.

Con este lanzamiento, Sybven busca consolidar su presencia en el sector educativo de habla hispana y reforzar su posicionamiento como proveedor de soluciones digitales para instituciones que enfrentan entornos de alta demanda y transformación constante.