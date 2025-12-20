Digitel 2026: 5G, IA y tecnologías avanzadas para Venezuela

Digitel apuesta a Venezuela

Digitel cerró el año con una declaración firme: la conectividad en Venezuela avanza hacia un nuevo nivel, por lo que sus pasos en infraestructura, tecnología global y nuevos productos y servicios tienen un objetivo final: darle a cada cliente las herramientas para alcanzar sus metas; en ese contexto, durante su encuentro con medios la compañía presentó los resultados del 2025 y adelantó los planes estratégicos para 2026.

El 2025 fue un año clave para la organización, que alcanzó 9 millones de usuarios activos, consolidando su posición como una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Este crecimiento se sustentó en una estrategia que incluyó el lanzamiento comercial del Internet 5G para el hogar en Margarita, Barinas y Mérida, y que ahora habilitará el 5G móvil en Caracas, para todos los clientes con equipos compatibles.

Para alcanzar estos logros, la infraestructura registró avances importantes: se instalaron más de 500 nuevas estaciones LTE, cerrando el año con 3.600 sitios operativos y 528 con Carrier Aggregation, lo que mejora la velocidad y estabilidad de la red. A esto se sumaron 900 kilómetros adicionales de fibra óptica, que elevaron la red nacional a 7.000 km desplegados, con incrementos de capacidad superiores a 600 Gbps. De cara al 2026, la compañía prevé añadir 500 km más de fibra y aumentar la capacidad en 800 Gbps. Esta base tecnológica se complementará con la modernización del core central y la próxima incorporación de dos nuevos datacenters en Maracaibo y Puerto La Cruz, que garantizarán baja latencia y disponibilidad inmediata de servicios digitales, para una red que soporta un tráfico que ya roza el petabyte diario, una cifra inédita en Venezuela.

En atención al cliente, la innovación también se hizo tangible con soluciones que simplifican la experiencia digital. Digitel incorporó inteligencia artificial, tokenización y biometría en sus canales, habilitando la compra y activación de líneas eSIM de forma completamente remota a través de la App Digitel, reforzando la autogestión y la comodidad para los clientes; y además formalizó alianzas estratégicas que marcan un punto de inflexión: la firma con Genesys y Soutec permitirá implementar un centro cognitivo en la nube sobre Genesys Cloud CX, potenciado por IA, machine learning y procesamiento de lenguaje natural, para ofrecer interacciones más ágiles, personalizadas y seguras.

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, afirmó: “Con 5G y VoLTE, cumplimos una promesa que hoy está en los hogares y móviles de nuestros clientes. Pero esto es solo el comienzo: estamos construyendo una plataforma tecnológica que permitirá a Venezuela dar el salto hacia una conectividad más rápida, segura y sostenible. En 2025, según cifras oficiales de Conatel, capturamos el 85% del crecimiento neto de más de 300.000 líneas móviles alcanzando el 37,76% del mercado, lo que reafirma nuestro compromiso con la innovación con propósito, para mejorar la vida de las personas y la competitividad de los negocios”.

En relación con la propuesta tecnológica para el próximo año, el presidente de Digitel destacó: “Para 2026, nuestro enfoque será ofrecer experiencias digitales aún más completas: servicios que integren Internet, telefonía y streaming, soluciones IoT para hogares y empresas, y un portafolio robusto de ciberseguridad corporativa que garantice protección y confianza en cada interacción; firmes en nuestro propósito: empoderar a Venezuela a través de soluciones tecnológicas de clase mundial. Esta visión no es solo una declaración, sino una estrategia integral para transformar la manera en que los venezolanos —personas y empresas— se relacionan con la tecnología, la información y las oportunidades.”