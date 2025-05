Ciberseguridad en la era digital: la confianza como pilar

Ana Lucia Magliano, Mastercard Latin America and the Caribbean

La digitalización avanza a pasos agigantados y con cada avance digital surgen nuevos desafíos. El riesgo cibernético y las amenazas digitales evolucionan constantemente con nuevas tácticas impulsadas por inteligencia artificial y redes criminales sofisticadas, poniendo en riesgo la confianza, el crecimiento y la seguridad del ecosistema digital. No se trata solo de proteger transacciones, sino de asegurar cada interacción. Sin confianza, la digitalización no puede avanzar.

Ciberseguridad: un desafío global en ascenso

Los ciberdelincuentes han encontrado en la IA una herramienta poderosa para sofisticar sus ataques. Desde deepfakes, phishing automatizados, y fraude a gran escala vuelven al crimen organizado digital no solo más eficaz, sino también más difícil de rastrear. Las cifras son contundentes:



En 2023, las pérdidas por fraude en línea alcanzaron el billón de dólares a nivel mundial.

Se estima que el costo del cibercrimen en todo el mundo alcanzará los $14 billones para 2028, lo que lo convertiría en la tercera economía más grande del mundo.

Las estafas siguen siendo una amenaza significativa y creciente, con casi la mitad de los consumidores globales experimentando un intento al menos una vez por semana.

Según estimaciones de la empresa de ciberseguridad Cybersecurity Ventures, el costo global de los ciberataques en 2023 fue de $6 billones y se espera que esta cifra aumente a $10 billones en 2025.

En América Latina, las filtraciones y violaciones de datos alcanzaron un costo promedio de $2.46 millones. Este es un máximo histórico para la región y un aumento del 76% desde 2020, según el estudio Cost of a Data Breach (America Economia_Cybersecurity special edition_March2024).

Estas cifras reflejan la necesidad de un enfoque más estratégico en ciberseguridad, que permita anticiparse a las amenazas en lugar de reaccionar a ellas.

Hacia un ecosistema digital más seguro

En Mastercard la seguridad digital es parte integral de nuestra misión. Desde nuestro enfoque, garantizar la seguridad digital implica tres pilares clave:

Evaluar: Dar visibilidad a los riesgos cibernéticos. Soluciones como RiskRecon ayudan a empresas y gobiernos a entender su exposición al riesgo, permitiendo un monitoreo constante de vulnerabilidades.

Proteger: Implementar tecnología avanzada para mitigar amenazas. La IA y el monitoreo en tiempo real son herramientas esenciales para prevenir ataques. Con Recorded Future fortalecimos nuestra capacidad de inteligencia de amenazas en tiempo real. Además, soluciones como SafetyNet han prevenido $50 mil millones en pérdidas por fraude en los últimos tres años.

Organizar un ecosistema de confianza: La lucha contra el cibercrimen no puede darse de manera aislada. Se requieren alianzas entre empresas, gobiernos y organizaciones para compartir inteligencia y crear estándares de seguridad más sólidos.

La capacidad de rastrear patrones en los ciberataques a nivel global es crucial. Hoy es posible detectar un ataque en Brasil, identificar su desplazamiento a Indonesia y analizar su reincidencia en Alemania. Este nivel de conectividad y análisis predictivo es clave para anticipar amenazas emergentes y fortalecer la resiliencia digital.

La IA como aliada en la lucha contra el fraude

Mientras que los ciberdelincuentes usan IA para mejorar sus ataques, la IA se ha convertido en aliada para fortalecer la seguridad digital. Nuestras soluciones de IA generativa han permitido:

Duplicar la tasa de detección de tarjetas comprometidas

Reducir los falsos positivos durante la detección de fraudes en un 200%

Aumentar en un 300% la velocidad de identificación de comercios en riesgo

Estas innovaciones refuerzan la seguridad y mejoran la experiencia de usuario, reduciendo fricciones y fortaleciendo la confianza en cada transacción.

Un llamado a la acción: la seguridad es una responsabilidad compartida

En un mundo cada vez más interconectado, la confianza es el activo más valioso. Sin seguridad, las oportunidades de la digitalización pueden verse limitadas. Hoy, más que nunca, garantizar la seguridad del ecosistema digital requiere innovación, cooperación y un enfoque basado en la prevención.

Ana Lucia Magliano

Executive Vice President of Services, Mastercard Latin America and the Caribbean