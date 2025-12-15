Coca-Cola FEMSA Venezuela duplicó meta de voluntariado para fortalecer el desarrollo comunitario

Coca – Cola FEMSA continúa impulsando acciones concretas en las comunidades donde opera, fortaleciendo la relación con su entorno inmediato

Coca-Cola FEMSA Venezuela, en el marco del Día Internacional del Voluntariado, celebra el compromiso y la participación de sus colaboradores, quienes han impulsado 67.112 horas de voluntariado al cierre de octubre de 2025, superando ampliamente la meta anual establecida en 37.337 horas. Este logro refleja la convicción de la compañía de generar bienestar social a través de acciones concretas en las comunidades donde opera.

A lo largo de 2025, el Programa de Voluntariado de Coca-Cola FEMSA Venezuela ha registrado 8.443 participaciones de colaboradores en iniciativas de apoyo social, ambiental y comunitario, consolidando una cultura interna de servicio y cercanía con las personas.

“Cada hora de voluntariado es una muestra del compromiso de nuestros colaboradores con el bienestar de las comunidades. Nos llena de orgullo ver cómo, más allá de sus responsabilidades laborales, se organizan, participan y se convierten en agentes de cambio positivo”, señaló Francisco Silva, director de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Venezuela. “En este Día Internacional del Voluntariado, reconocemos su entrega y renovamos nuestro compromiso de seguir creando el futuro impulsando iniciativas que transformen realidades”, agregó.

399 actividades de voluntariado al servicio de las comunidades

Durante el año, Coca-Cola FEMSA Venezuela ha desarrollado 399 actividades de voluntariado en distintas líneas de acción, abarcando principalmente iniciativas ambientales, comunitarias y de apoyo social. Estas jornadas han permitido acompañar a poblaciones diversas, entre ellas adultos mayores, niños y pacientes en situación de vulnerabilidad.

Las actividades se han llevado a cabo en alianza con organizaciones sociales y comunidades en las principales zonas de operación de la compañía, fortaleciendo la relación con su entorno inmediato.

En Valencia, los colaboradores participaron en jornadas en: Comunidad Villa del Samán, Parque Municipal Casupo, Comunidad Flor Amarillo, Escuela Nueva Guacara y el Comedor Comunitario La Quizanda, entre otros espacios comunitarios.

En Barcelona, el voluntariado se enfocó en iniciativas junto a instituciones y organizaciones como: Centro de Rehabilitación Tito Rojas, centro de acopio de reciclaje del Hospital Luis Razzetti, INASS Barcelona, Oncológico Infantil Luis Razzetti, Comunidad Ponderosa, Fundación Rayo de Luz, Casa Negra Hipólita y Comunidad El Rincón.

En Maracaibo, las actividades se realizaron en: Colegio E.B.N María Camargo de Álvarez, Hospital Universitario de Maracaibo y Comunidad Santa Rosa de Agua, promoviendo espacios de acompañamiento, recreación, educación y apoyo social.

“Las alianzas con comunidades, instituciones educativas, centros de salud y organizaciones sociales son claves para asegurar que nuestro voluntariado responda a necesidades reales y genere impactos sostenibles”, expresó Silva. Y sostuvo: “Este trabajo colaborativo nos permite sumar esfuerzos, capacidades y recursos para llegar más lejos”.

Mirada al futuro: fortalecer la cultura de voluntariado

De cara a 2026, Coca-Cola FEMSA Venezuela se ha propuesto seguir fortaleciendo y promoviendo una cultura sólida de voluntariado entre sus colaboradores, comprometida en iniciativas estratégicas alineadas con las cuatro causas prioritarias de la compañía.

La empresa continuará desarrollando programas que integren el talento y la vocación de servicio de sus equipos con las necesidades de las comunidades, reforzando así su propósito de generar bienestar social, promover el cuidado del ambiente y acompañar a los grupos más vulnerables.

“Este año hemos demostrado que, cuando el propósito se comparte, las metas se superan. Nuestro reto hacia 2026 es seguir inspirando a más colaboradores a sumarse al voluntariado y consolidar a Coca-Cola FEMSA como un aliado confiable y constante para las comunidades venezolanas”, concluyó Silva.