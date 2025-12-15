Samsung despliega la experiencia CES más ambiciosa de su historia

«The First Look» será la cita de Samsung para relatar como la IA será la capa invisible que conecta a sus dispositivos

En enero, Las Vegas volverá a convertirse en el epicentro mundial de la innovación. Pero este 2026, la conversación no girará únicamente en torno a televisores más brillantes o electrodomésticos llamativos: el verdadero protagonista será la inteligencia artificial y la manera en que Samsung quiere convertirla en el hilo conductor de toda nuestra vida digital. Y la compañía planea mostrar esa visión en grande, prometiendo la experiencia CES más ambiciosa y avanzada de su historia.

El 4 de enero, en el Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, Samsung celebrará “The First Look”, su tradicional preámbulo al CES. En este evento, la compañía presentará oficialmente su enfoque para la división Device eXperience (DX) y una nueva generación de experiencias impulsadas por IA.



La magnitud del escenario elegido

El escenario elegido es una declaración de intenciones. El Wynn Las Vegas, junto con su gemelo Encore, es uno de los complejos más exclusivos, privados y técnicamente sofisticados de la ciudad. Samsung no solo reservó un espacio, sino que ha diseñado una puesta en escena que utiliza la sofisticación de sus ballrooms –que suelen alojar eventos de élite y demostraciones estratégicas– para albergar una experiencia completa. Al montar su propia exhibición dentro de un espacio tan premium, Samsung subraya la magnitud de su apuesta: no van a CES a competir por un stand, sino a desplegar un ecosistema tecnológico que exige un ambiente de alto calibre y exclusividad para su demostración.

En el escenario estarán tres de los ejecutivos más importantes del portafolio Samsung: TM Roh (Device eXperience), SW Yong (Visual Display) y Cheolgi Kim (Digital Appliances). Su presencia conjunta marca una intención clara: dejar atrás la idea de productos aislados y avanzar hacia un ecosistema cohesionado donde la IA se convierta en la capa invisible que conecta, predice y simplifica las tareas del día a día.

La invitación lo expresa sin rodeos: el foco está en las experiencias de cliente impulsadas por inteligencia artificial en todo el ecosistema Samsung.



La expectativa del ecosistema

Aunque en la industria siempre circulan análisis y proyecciones previas al CES, Samsung mantiene una postura sólida: los detalles se conocerán oficialmente en The First Look. Lo confirmado hasta ahora habla de una visión IA-first que busca unificar dispositivos, servicios y categorías enteras para ofrecer experiencias más intuitivas, fluidas y personalizadas. Esa discreción corporativa solo alimenta la expectativa natural sobre lo que podría definir la pauta tecnológica de 2026.

Para el consumidor, esta evolución apunta a un hogar más inteligente y coherente:

Televisores que funcionan como centros de información y entretenimiento personalizados.

Electrodomésticos que aprenden hábitos para optimizar tiempo y energía.

Dispositivos móviles que actúan como el puente que coordina toda esa orquestación.

No se trata solo de conectar aparatos: se trata de construir una experiencia completa.

El impacto de una experiencia sin precedentes

El evento en el Wynn no solo se limitará a los anuncios; la promesa de ser la experiencia más grande de Samsung en CES implica una inmersión total en esta nueva realidad conectada. Se espera que la compañía utilice sus espacios exclusivos para ofrecer demostraciones prácticas de cómo su IA logrará la orquestación perfecta entre el trabajo, el entretenimiento y el hogar.

El resultado es claro: mientras Las Vegas se prepara para recibir al CES 2026, Samsung ya encendió la conversación. Con un escenario reservado en uno de los hoteles más exclusivos y una cita encabezada por los líderes de sus principales negocios, todo apunta a que la compañía presentará la visión que podría redefinir cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos con la tecnología. El telón se levanta primero en el Wynn.