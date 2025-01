First Look 2025: Samsung presenta Samsung Visión IA

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó Samsung Vision AI en el evento First Look del CES 2025, mostrando sus últimos avances en pantallas y dispositivos impulsados por IA diseñados para enriquecer la vida cotidiana. Samsung también reveló el nuevo TV insignia Neo QLED 8K QN990F y emocionantes actualizaciones en sus televisores Lifestyle y tecnologías de pantalla del futuro, reflejando la visión de Samsung de transformar las pantallas en compañeros adaptativos e inteligentes que simplifican y enriquecen la vida diaria.

“Samsung no ve los televisores como dispositivos unidireccionales para el consumo pasivo, sino como socios interactivos e inteligentes que se adaptan a tus necesidades”, dijo SW Yong, Presidente y Head de los Negocios de Visual Display de Samsung Electronics. “Con Samsung Vision AI, estamos reimaginando lo que las pantallas pueden hacer, así como conectando entretenimiento, personalización y soluciones de estilo de vida en una experiencia fluida para simplificar tu vida”.



Samsung Vision AI: pantallas inteligentes y adaptativas para una vida sin interrupciones

Samsung Vision AI representa el próximo paso en el camino de Samsung para ofrecer experiencias de pantalla inteligentes, intuitivas y sin interrupciones. Al ser conscientes de su entorno, adaptarse a las preferencias del usuario y actuar de forma autónoma para ofrecer funciones intuitivas, Samsung Vision AI transforma las pantallas en compañeros inteligentes que mejoran el entretenimiento, simplifican las interacciones e integran sin esfuerzo estilos de vida conectados.

En el núcleo de Samsung Vision AI están sus características personalizadas, que redefinen cómo los usuarios interactúan con sus pantallas.

Click to Search ofrece información instantánea sobre lo que aparece en pantalla —ya sea identificando un actor o explorando contenido mostrado— sin interrumpir la experiencia visual.

ofrece información instantánea sobre lo que aparece en pantalla —ya sea identificando un actor o explorando contenido mostrado— sin interrumpir la experiencia visual. Live Translate, impulsado por un modelo de traducción de IA en el dispositivo , elimina las barreras lingüísticas con traducciones de subtítulos en tiempo real, permitiendo a los espectadores disfrutar de contenido global sin problemas.

, elimina las barreras lingüísticas con traducciones de subtítulos en tiempo real, permitiendo a los espectadores disfrutar de contenido global sin problemas. Generative Wallpaper transforma las pantallas en lienzos de arte dinámicos y personalizados, permitiendo a los usuarios crear imágenes que se ajusten perfectamente a sus gustos u ocasiones.

Más allá de la personalización, Samsung Vision AI posiciona las pantallas como centros neurálgicos para una vida más inteligente mediante la integración con el ecosistema SmartThings:

Home Insights proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el entorno del hogar, incluyendo alertas de seguridad y actualizaciones diarias, asegurando tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el entorno del hogar, incluyendo alertas de seguridad y actualizaciones diarias, asegurando tranquilidad tanto dentro como fuera de casa. Pet and Family Care vigila a tus seres queridos, detectando comportamientos inusuales tanto en mascotas como en miembros de la familia. Mejora la comodidad ajustando automáticamente el ambiente, como atenuar las luces cuando un niño se duerme, mientras ofrece actualizaciones en tiempo real y eventos grabados a través de los televisores.

Las tecnologías de imagen y sonido basadas en IA en el dispositivo analizan el contenido y los factores ambientales en tiempo real, ajustando dinámicamente los visuales y el audio para una experiencia optimizada. Ya sea que el usuario esté inmerso en una película dramática, viendo un partido deportivo lleno de energía o disfrutando de un programa nocturno, Samsung Vision AI asegura una claridad impresionante, un sonido envolvente y una conexión fluida con su entorno.

Impulsando la innovación a través de socios abiertos en IA

Samsung Vision AI también ofrece un potencial ilimitado al incorporar diversas plataformas de IA de terceros, abriendo el camino para experiencias aún más inteligentes y personalizadas, así como para la expansión del ecosistema de pantallas con IA.

En colaboración con Microsoft, Samsung anunció los nuevos Smart TVs y Monitores Inteligentes que cuentan con Microsoft Copilot. Esta alianza permitirá a los usuarios buscar información relevante sobre el contenido en pantalla de forma fluida utilizando un control remoto o comandos de voz, además de explorar una amplia gama de servicios de Copilot, incluyendo recomendaciones de contenido personalizadas, accesibles a través de la pantalla.