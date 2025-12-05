McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de McDonald´s en América Latina y el Caribe

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, continúa impulsando iniciativas que derriban barreras y generan oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la organización en Latinoamérica, aportando su talento, desarrollando su potencial y construyendo un futuro con más equidad.

La compañía promueve la empleabilidad como motor de transformación social, asegurando que cada persona pueda crecer y aportar plenamente dentro de los equipos. Desde el proceso de selección hasta la vida laboral diaria, McDonald’s ofrece entornos seguros, accesibles y respetuosos, donde todos los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

“Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, expresó Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela.

Avances a nivel local

McDonald’s en Venezuela consolida su estrategia de inclusión laboral con el lanzamiento de iniciativas de formación y alianzas de alto impacto.

El liderazgo de la compañía se sustenta en una sólida base de 75 personas con discapacidad que ejercen funciones con pleno desarrollo profesional en sus restaurantes.

En este marco, un hito reciente fue la culminación exitosa de la primera edición del programa “Transformando la Comunicación: Hacia una Sociedad Inclusiva para Todos”, un espacio de formación gratuito desarrollado en alianza con el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila (UMA), en el que participaron 24 profesionales de distintas áreas. Esta iniciativa, enmarcada en la estrategia ESG “Receta del Futuro”, tuvo como objetivo desarrollar competencias para impulsar un ecosistema de comunicación más justo y equitativo.

En línea con esta estrategia, la compañía fortalece su alianza con la Asociación Civil Buena Voluntad para la capacitación y la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad a través del programa “Conectando Talentos”, proyecto que permite a jóvenes con discapacidad del interior del país acceder a las capacitaciones en línea de Buena Voluntad y, posteriormente, viajar a Caracas para realizar una evaluación diagnóstica de sus capacidades.

Tras la evaluación y capacitación, Arcos Dorados impulsa la inserción laboral de los jóvenes aptos en sus comunidades de origen, reforzando así su programa de inclusión laboral.

Con estas iniciativas Arcos Dorados reafirma su compromiso por seguir creando oportunidades que reflejen una sociedad más justa, donde las diferencias se reconozcan como parte de nuestros principios culturales.

Más que inclusión, una visión de futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, en 2025 la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas que impulsan la empleabilidad, el desarrollo y la integración plena de los colaboradores con discapacidad. Entre ellas destacan procesos de reclutamiento accesibles, programas de capacitación para los equipos de trabajo y la adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas. Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento y aportar todo lo que es, en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un compromiso permanente

Para garantizar la correcta implementación de políticas de inclusión y diversidad, así como el manejo adecuado de espacios de trabajo seguros y respetuosos, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión, creado para asegurar un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo en todos los países donde la compañía tiene presencia.