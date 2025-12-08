Digitel 2026: 5G, IA y ciberseguridad los pilares de su apuesta para Venezuela

Luis Bernardo Pérez, Presidente de Digitel

Digitel anuncia una inversión agresiva para convertirse en un proveedor de servicios cognitivos y de ciberseguridad, aprovechando la inminente salida de Movistar del mercado venezolano. La operadora presentó su plan estratégico, que incluye la expansión de su red 5G, el lanzamiento de una nueva aplicación de contenidos y la modernización de su core de red, con el objetivo de estar preparados para capturar una porción significativa de los usuarios que migrarán tras el cambio. “Independientemente del comprador [de Movistar], habrá una migración natural. Tenemos que estar en la mejor posición para conquistar esos usuarios”, afirmó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, durante un encuentro con medios celebrado el pasado 3 de diciembre de 2025.

Digitel desveló su hoja de ruta para 2026, que pivotará sobre la expansión de su red 5G y la diversificación de su portafolio de servicios. La operadora parte de una posición de fuerza en el mercado. De acuerdo con el último boletín oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), correspondiente al segundo trimestre de 2025 (abril-junio), la operadora capturó el 85% del crecimiento neto de más de 300.000 líneas móviles en ese período. Los datos del regulador detallan que el parque total de telefonía móvil en el país alcanzó los 21.8 millones de abonados, de los cuales Digitel representa el 37.76%. En cuanto a la tecnología de acceso, el 92.22% de las conexiones ya utilizan redes 4G, mientras que un 7.78% permanece en tecnología 3G.

Expansión 5G y Aumento de Capacidad

Digitel ha desplegado su red 5G en tres regiones tras obtener espectro en banda 3.5 GHz. El presidente de la operadora confirmó que el servicio de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) ya está disponible en Barinas, Margarita y Mérida, con planes de expansión inmediata al oriente, Guayana y el centro del país.

La operadora ha desplegado 200 nuevas estaciones de transmisión como parte de su plan para habilitar servicios 5G, elevando su infraestructura nacional a un total de 3.600 unidades activas. Esta expansión es fundamental para conectar regiones remotas del país.

«Esta red marca realmente una diferencia, sobre todo en los estados más alejados», afirmó Pérez, quien detalló una estrategia agresiva de modernización. Además del despliegue físico, la compañía ha optimizado su espectro en la banda de 900 MHz para reforzar la calidad de la red 4G en el sureste y el oeste del área metropolitana de Caracas.

El motor de estas inversiones es el crecimiento exponencial del tráfico de datos. «El consumo ha aumentado de tal forma que ya manejamos un petabyte de tráfico diario, algo nunca antes visto en Venezuela. Sí, estamos hablando de petabytes en el país», destacó el ejecutivo, subrayando la urgente necesidad de ampliar y modernizar la capacidad de la red.

Para el usuario, esto se traduce en mayor velocidad, menor latencia y planes de datos más estables, esenciales para aplicaciones de alto consumo como streaming 4K, gaming online y teletrabajo.

Salto a Servicios Cognitivos y Ciberseguridad

Digitel no se limitará a ser una operadora móvil, sino que avanza hacia la «inteligencia de servicios cognitivos», según Luis Bernardo Pérez. Un punto clave es la incursión en ciberseguridad gestionada, con pruebas piloto en curso con dos grandes bancos nacionales. También se anunció el próximo lanzamiento de una aplicación de difusión de contenidos con aliados venezolanos.

Esta migración hacia servicios gestionados (como cybersecurity managed services) y el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la red no solo diversifica los ingresos, sino que optimiza la gestión del tráfico y previene fraudes, elevando el valor de la marca. Esto alinea a Digitel con la tendencia global de las Telcos que adoptan la ciberseguridad y la IA como nuevos motores de crecimiento.

Mientras CANTV, la operadora estatal, se enfoca en la expansión de su red de fibra óptica, Digitel capitaliza el segmento móvil y el Internet Fijo Inalámbrico 5G (FWA), siendo pionera. Este escenario post-Movistar representará una oportunidad única para consolidar el liderazgo y la expansión de la cobertura.

Próximos Pasos

La hoja de ruta de Digitel para 2026 pone el foco en la modernización continua de su red como base para ofrecer un servicio de calidad. Como parte de esta estrategia, la operadora anunció el lanzamiento del plan «Noches y fines de semana ilimitados», que estará disponible desde el 20 de diciembre. Esta oferta busca atender la demanda de conectividad accesible en horarios de menor congestión.

Además, la compañía reiteró su compromiso de reducir la brecha digital mediante el despliegue de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) y programas de apoyo a comunidades, alineando su crecimiento con la innovación y la sostenibilidad.

El camino de Digitel de cara a 2026 confirma su rol como actor principal en la digitalización del país. Con una sólida inversión telecom en 5G y la diversificación hacia la inteligencia de servicios, la operadora móvil se posiciona para redefinir el estándar de calidad y el alcance de las telecomunicaciones Venezuela, ofreciendo una perspectiva de mayor conectividad en un entorno de reacomodo empresarial.

Ante el desafío de las tarifas en telecomunicaciones, Digitel mantiene precios indexados al tipo de cambio oficial y destaca el respaldo estatal a un sector que genera 8.5% del PIB. Para 2026, la operadora continuará su expansión y agregación de valor, mientras atiende a un usuario venezolano con alta demanda de datos y expectativas de un servicio premium.