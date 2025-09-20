Movilnet lanza Plan Ilimitado Empresarial, FWA 5G y prueba VoLTE en la Fitelven 2025

Movilnet reafirma su papel como impulsor de la transformación digital en Venezuela

Un Plan Ilimitado Empresarial, el servicio de internet FWA Empresas (Fixed Wireless Access) y la prueba técnica de la primera red privada 4G/5G del país con tecnología VoLTE (Voz sobre LTE) fueron los principales anuncios realizados por Movilnet durante una rueda de prensa en la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven 2025).

La operadora estatal de telecomunicaciones detalló que estas innovaciones están orientadas a impulsar la productividad del sector empresarial nacional y a demostrar el avance de su infraestructura de red.

Los anuncios clave:

Plan Ilimitado Empresarial: Diseñado para reducir costos operativos, este plan ofrece a las empresas llamadas, SMS y datos ilimitados. Contará con un precio de promoción exclusivo durante los días de la feria, que se extiende hasta el 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Enlace Inmediato Empresarial (FWA Empresas): Movilnet anunció que se prepara para lanzar un servicio de internet de alta velocidad para empresas utilizando su red 5G a través de un router. Este servicio, comparable a la fibra óptica pero inalámbrico, promete una rápida implementación y una experiencia de conectividad superior. VoLTE y Red Privada 4G/5G: El anuncio más tecnológico fue la demostración de la primera red privada inalámbrica del país, basada en un MiniCORE 4G/5G standalone. Sobre esta red, se probó la tecnología VoLTE, que proporciona una calidad de audio muy superior y menor latencia en las llamadas comparedo con los sistemas tradicionales. Este avance es la base para aplicaciones en automatización industrial, campus inteligentes y sectores estratégicos como energía y salud.

Además de los anuncios, Movilnet dispuso en su pabellón un espacio demostrativo con una radiobase móvil con antena satelital, donde exhibió el funcionamiento de cámaras de seguridad con reconocimiento facial conectadas a través de la red privada, evidenciando el potencial de sus soluciones integrales.

Movilnet, C.A. es una operadora de telecomunicaciones móviles de propiedad estatal. Si bien opera de forma independiente y separada de Cantv, ambas empresas dependen del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), que ejerce la rectoría del sector. Movilnet ocupa el tercer lugar en el mercado venezolano por número de suscriptores, con una base de aproximadamente 16 millones de abonados identificados con las bandas 416 y 426. Históricamente reconocida por sus planes de voz a precios accesibles, la empresa está inmersa en un agresivo proceso de modernización de su infraestructura para competir en el mercado de datos y servicios corporativos, buscando posicionarse como un actor clave en el despliegue y la adopción de la tecnología 5G en Venezuela.