Fitelven 2025: Más de US$ 18 millones en acuerdos para impulsar telecomunicaciones en Venezuela

Fitelven 2025

La Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) 2025 clausuró sus puertas con un balance extraordinario, reflejado en un crecimiento del 283% en el número de empresas del sector y la generación de acuerdos y financiamiento por más de US$ 18 millones para los próximos cinco años, cifras que confirman la expansión del ecosistema digital nacional.

Jorge Márquez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, resaltó que esta acción impulsará decididamente el sector de telecomunicaciones del país. «Actualmente, en la nación caribeña hay más de 300 operadoras que prestan servicio de Internet», puntualizó.

Indicadores clave en alza

Además del aumento en el número de empresas, Márquez presentó otros indicadores positivos:

Un incremento del 128% en la capacidad de interconexión nacional.

Un crecimiento del 19,5% en el número de usuarios de internet fijo.

La realización de dos ofertas públicas del espectro radioeléctrico con la participación de operadoras clave como Movistar, Digitel, Movilnet y Cantv.

Avances en conectividad y tecnología

El vicepresidente también enfatizó los esfuerzos en materia de inclusión digital y modernización tecnológica. Informó que 18.000 escuelas en Venezuela ya cuentan con servicios de Internet, un paso crucial para la educación del futuro.

Asimismo, recalcó que el país avanza firmemente en la transición del protocolo IPv4 hacia IPv6, una actualización técnica esencial para la expansión y seguridad de internet. «La asignación de direcciones IP está bajo la regulación de Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic), organismo responsable de distribuir estos recursos en la región», explicó.

Un balance positivo

La Fitelven 2025 se consolida así como un espacio clave para las alianzas estratégicas y la presentación de los avances de Venezuela en materia digital. Los acuerdos logrados y las cifras de crecimiento presentadas proyectan un horizonte de continuo desarrollo para el sector de las telecomunicaciones, orientado a mejorar la conectividad y los servicios para todos los venezolanos.