PepsiCo Venezuela celebró el Día Mundial de las Playas recolectando más de 130 kilogramos de desechos

Pepsico Venezuela celebró Día Mundial de las Playas

PepsiCo Venezuela realizó una jornada de limpieza en playa Escondida, estado La Guaira, para celebrar el Día Mundial de las Playas. En la iniciativa participaron más de 35 colaboradores que forman parte del Programa de Voluntariado de PepsiCo Venezuela: Una Sonrisa a la Vez, creado con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad a través del apoyo a proyectos sociales y comunitarios. Se recolectaron más de 132 kilogramos de desechos, que incluyeron bolsas plásticas, envases y colillas de cigarrillos, entre otros.

“Gracias al apoyo de nuestros voluntarios PepsiCo, a nuestros aliados del Dividendo Voluntario para la Comunidad y a la Fundación Desarrollo Sostenible, logramos recolectar más de 132 kilogramos de desechos. Esta iniciativa representa mucho más que una jornada de limpieza: es parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad a través de pep+. Cada gramo de basura recogida es un paso hacia la protección de nuestros ecosistemas. En esta actividad no solo se reafirmó nuestros valores corporativos, sino que también los voluntarios se educaron y sensibilizaron sobre el cuidado ambiental. Nuestra meta es fomentar una cultura de respeto que garantice la salud de nuestras playas para las futuras generaciones”, expresó Gabriel Ginés, Gerente General de PepsiCo Venezuela.

El Día Mundial de las Playas, que se celebra todos los años el tercer sábado del mes de septiembre a instancias de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del ambiente, tiene como objetivo promover la limpieza y la conservación de las costas y los ecosistemas marinos, combatir la contaminación de ríos, lagos y océanos y promover la educación ambiental y la participación de las comunidades. PepsiCo Venezuela celebra y valora el voluntariado corporativo, como motor de cambio para generar un impacto positivo en la sociedad, y por eso se suma a este tipo de iniciativas.