Odyssey Cup 2025 corona a sus campeones

9z Globant Argentina

Odyssey Cup, el campeonato oficial de Counter-Strike 2 (CS2) y League of Legends (LoL) promovido por Samsung, concluyó su primera edición consagrando a los grandes campeones de América Latina. Tras meses de competencia, con cientos de jugadores inscritos de distintos países, las semifinales y la gran final se realizaron los días 19 y 20 de septiembre, respectivamente, en São Paulo (Brasil), reuniendo a los equipos clasificados para disputar los títulos regionales.

En Counter-Strike 2, el equipo 9z Globant de Argentina obtuvo el primer lugar y se llevó a casa el premio de US$ 8.000, seguido por Sharks (2.º lugar, US$ 4.000). Los equipos Newstar y Proyect H1 recibieron US$ 2.500 cada uno.

En League of Legends, la victoria fue para el equipo Tung Tung Sahur, de Uruguay, también premiado con US$ 8.000. Los equipos Fuego +57 (2.º lugar, US$ 4.000) y 4T Enjoyers (3.º lugar, US$ 2.500) completaron el podio.

Ganadores del Odyssey Cup 2025



La Odyssey Cup se consolida como un hub de cultura gamer dentro del calendario 2025 de eSports en América Latina, conectando a la comunidad y abriendo espacio para nuevos talentos del escenario competitivo. Transmitida en vivo en los canales oficiales de Samsung en YouTube y en las cuentas de influencers y streamers, la final reunió a miles de espectadores en línea, ampliando el alcance y el impacto de la competencia.



“La Odyssey Cup es más que un torneo, es una celebración del talento y del multiculturalismo gamer en nuestra región. Nuestro papel como marca líder en el mercado y en innovación es ofrecer la mejor tecnología para que atletas y fans de los deportes electrónicos vivan experiencias de juego inmersivas y divertidas, al más alto nivel”, afirma Renato Shiratsu, director de Marketing de Samsung para América Latina.

Durante el evento, Samsung presentó varios modelos de su línea Odyssey, destacando el uso del Odyssey OLED G6. Este monitor QHD de 27 pulgadas, con tecnología QD-OLED, ofrece una frecuencia de actualización de 360 Hz y un tiempo de respuesta GtG de 0,03 milisegundos. También se mostraron otros dispositivos, entre ellos el Odyssey 3D, capaz de generar imágenes tridimensionales sin necesidad de gafas; el Odyssey OLED G8, con resolución 4K y tasa de refresco de 240 Hz; y el Odyssey G9, un modelo ultrapanorámico de 49 pulgadas.