Digitel habilita activación digital de líneas móviles eSIM

Digitel, una de las principales operadoras venezolanas, anunció la incorporación de una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a los usuarios adquirir y activar líneas móviles eSIM de forma completamente digital. Según la empresa, el proceso puede realizarse directamente desde el teléfono, sin necesidad de acudir a oficinas físicas, y permite el uso inmediato de la línea.

La activación se realiza mediante un sistema de verificación biométrica que incluye reconocimiento facial con prueba de vida y captura de huella dactilar a través de la cámara del dispositivo. Este mecanismo utiliza algoritmos de reconocimiento de imágenes para validar la identidad del usuario de forma remota.

El sistema implementado incorpora medidas de seguridad como autenticación multifactor, encriptación avanzada y auditorías automatizadas. Además, cuenta con una arquitectura distribuida que busca garantizar la integridad de los datos mediante mecanismos de redundancia.

Entre las características destacadas del servicio se encuentran:

Activación remota de líneas móviles eSIM sin necesidad de presencialidad

Verificación biométrica para prevenir suplantaciones de identidad

Infraestructura tecnológica basada en estándares internacionales de seguridad

Cumplimiento de normativas locales e internacionales

Disponibilidad inmediata para clientes nuevos y existentes

Acceso a conectividad para visitantes internacionales

Durante el anuncio, el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez, señaló que esta funcionalidad busca diversificar las formas de acceso a los servicios de conectividad y facilitar la autogestión de los usuarios en un entorno digital.

Digitel es una empresa venezolana de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil, datos e internet. Fundada en 1999, opera bajo tecnología GSM y ha sido pionera en la implementación de redes 4G LTE en el país. Actualmente, forma parte del grupo Corporación Digitel C.A. y se posiciona como una de las tres principales operadoras móviles en Venezuela, junto a Movistar y Movilnet. Su cobertura abarca gran parte del territorio nacional y ha enfocado sus esfuerzos en la digitalización de procesos, la autogestión de servicios y el desarrollo de soluciones tecnológicas para usuarios individuales y corporativos.