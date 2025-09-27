Venezuela experimenta exponencial crecimiento de fibra óptica

Telecomunicaciones de Venezuela crecen impulsadas por la expansión de la fibra

Las telecomunicaciones en Venezuela crecieron 8.64% durante el segundo trimestre de 2025, según cifras de Conatel, lo que significa una recuperación y expansión del sector impulsada principalmente por las inversiones en infraestructura de fibra óptica y la migración de usuarios a tecnología 4G.

«Estoy seguro que en este próximo trimestre y este semestre tendremos números muy importantes para el país», expresó Jorge Márquez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el marco de la Fitelven 2025, celebrada en el Poliedro de Caracas.

Las cifras más impactantes del reporte giran en torno al despliegue de fibra óptica, señalando una clara estrategia de modernización de la red fija del país. Márquez calificó el crecimiento en el área de Fibra al Hogar (FTTH) como «exponencial», con un asombroso 343%. Adicionalmente, la expansión de las nuevas redes de transporte de fibra óptica alcanzó un 234%.

Este salto cuantitativo es la materialización más visible del Plan Nacional de Fibra Óptica, una iniciativa gubernamental lanzada para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones del país. El plan tiene como objetivo principal sustituir las obsoletas redes de cobre por una malla nacional de fibra óptica, ofreciendo mayor capacidad, estabilidad y velocidad a usuarios residenciales y empresariales. La ejecución de este proyecto explica en gran medida el crecimiento del 288% en la migración de usuarios hacia esta tecnología, que a su vez se traduce en un aumento del 19% en el total de usuarios de internet fijo.

Internet Móvil: Fortalecimiento de la Conectividad 4G

En el ámbito móvil, el reporte también muestra avances sustanciales. Márquez anunció un incremento de casi dos millones de nuevos usuarios en la tecnología 4G, un dato crucial en un mercado donde, históricamente, la cobertura y calidad de la red de datos móviles ha sido un desafío. Este crecimiento se refleja en un aumento del 51.1% en los suscriptores de internet móvil, indicando una mayor adopción de servicios de datos por parte de la población.

Estos números deben analizarse en el contexto de una industria venezolana de telecomunicaciones que ha enfrentado años de complejidades, incluyendo limitaciones de inversión, mantenimiento de infraestructura y fluctuaciones en la calidad del servicio.

El reporte de Conatel para el segundo trimestre de 2025 pinta un panorama optimista para las telecomunicaciones en Venezuela. La transición acelerada hacia la fibra óptica (FTTH) y la consolidación de la red 4G móvil aparecen como los motores principales de un crecimiento sectorial que, de sostenerse, podría significar una mejora tangible en la calidad de la conectividad para los venezolanos. La comunidad tecnológica estará atenta a la materialización de estos avances en la experiencia cotidiana del usuario.