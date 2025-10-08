Solve for Tomorrow 2025 anuncia los equipos ganadores por país

Solve for Tomorrow fueron anunciados los equipos ganadores por país

Solve for Tomorrow 2025 dio a conocer la lista de los 13 equipos campeones locales que, con sus proyectos de soluciones de impacto social, sobresalieron entre los mejores de su país, y ahora pasan a la ronda semifinal de los 5 mejores del programa organizado por Samsung Electronics. Estos 13 grupos clasificados están conformados por alumnos de planteles educativos públicos y un profesor guía, provenientes de Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

A partir de ahora las expectativas se redimensionan y las emociones se avivan para los jóvenes clasificados, especialmente porque tienen la gran responsabilidad de defender sus colores patrios en la siguiente fase clasificatoria que culminará el próximo 16 de octubre. Ese día, entre los 13 equipos, el jurado calificador anunciará los nombres de los 5 Mejores Proyectos de Solver for Tomorrow 2025.

Solve for Tomorrow anuncia ganadores por país



El evento culminante de la edición 2025 de SFT 2025 regional se celebrará en Panamá el día 13 de noviembre y allí estarán los 5 equipos finalistas para que, una vez más, se presenten ante el jurado, y ante este destacar las bondades de sus proyectos. Cada equipo creó su propuesta con el objetivo de atender una necesidad real en sus comunidades, logrando concretrar soluciones que fueron perfeccionando y madurando gracias a las herramientas y conocimientos proporcionados por SFT, lo cual representa uno de los beneficios obtenidos al participar en este programa.

Hasta esta etapa el balance es muy motivador: ante la convocatoria lanzada en mayo de este año, SFT recibió inscribió más de 3 mil ideas de proyectos de 13 países, participaron 11 mil participantes (entre alumnos y docentes guías) y los participantes recibieron más de 11 mil horas de capacitación.

SFT es un programa de Samsung Electronics que nace y se nutre de su filosofía de Ciudadanía Corporativa, se celebra en cuatro continentes del planeta y, a nivel regional, este año arribó a su edición número 12. A continuación la lista de los clasificados por país y sus proyectos. También se facilita el link de su video en Youtube, para conocer en detalle las propuestas.