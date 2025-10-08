Promo “El que busca ¡Gana!” de PepsiCo repartirá más de 74 mil dólares en premios

PepsiCo Venezuela entregará más de 74.000 dólares en premios para más de 6.500 ganadores a través de su nueva promoción “El que busca ¡Gana!”, que se desarrollará del 15 de septiembre al 15 de noviembre.

La dinámica de participación es sencilla y totalmente digital. Cada empaque identificado con la tirilla externa de la promoción contiene un código interno único. Para registrarlo, los consumidores deben escanear el código QR externo e ingresar al chatbot oficial de WhatsApp, registrar sus datos y cargar el código de la tirilla interna. Inmediatamente, el sistema informará si la persona resultó ganadora y ofrecerá las instrucciones para reclamar el premio.

Liliana Rivera, Gerente de Marketing de PepsiCo Venezuela, afirmó que “Con esta promoción estamos retribuyendo la confianza de los venezolanos. Queremos que cada momento de disfrute con nuestras marcas también sea una oportunidad de ganar y divertirse”.

Rivera explicó que los productos participantes en la promo El que busca ¡Gana! son Doritos Mega Queso y Doritos Dinamita, en las presentaciones de 45 gr. y 150 gr.; Doritos Flamin Hot, en los empaques de 42 gr. y 140 gr.; DeTodito Resuelto, en las versiones de 45 gr. y 110 gr.; Ruffles Queso y Ruffles Sal, de 36 gr. y 125 gr.; y, finalmente, Natuchips, en su empaque de 150 gr.

Esta promoción se enmarca en la estrategia de PepsiCo de crear experiencias que vayan más allá del consumo, reforzando el vínculo con quienes han acompañado a sus marcas en los diferentes momentos del día a día. Durante dos meses, los puntos de venta y las redes sociales se llenarán de la energía de esta iniciativa, que busca sumar entusiasmo a la rutina de los venezolanos.