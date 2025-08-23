Venezuela: CONATEL subastará espectro 4G+ y 5G

CONATEL iniciará la subasta del espectro 4G y 5G el 10 de septiembre

CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) anunció la apertura oficial del proceso de licitación pública para el otorgamiento de concesiones sobre los bloques de frecuencia CC’, DD’, FF’ y GG’, fundamentales para el desarrollo de redes móviles de nueva generación en Venezuela.

La convocatoria fue formalizada mediante la Providencia Administrativa N° 152, dictada el pasado 6 de agosto por el Consejo Directivo de CONATEL. El proceso se llevará a cabo bajo la modalidad de subasta, conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y será ejecutado en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), con supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).

Frecuencias disponibles: