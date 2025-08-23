Venezuela: CONATEL subastará espectro 4G+ y 5G

CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) anunció la apertura oficial del proceso de licitación pública para el otorgamiento de concesiones sobre los bloques de frecuencia CC’, DD’, FF’ y GG’, fundamentales para el desarrollo de redes móviles de nueva generación en Venezuela.
La convocatoria fue formalizada mediante la Providencia Administrativa N° 152, dictada el pasado 6 de agosto por el Consejo Directivo de CONATEL. El proceso se llevará a cabo bajo la modalidad de subasta, conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y será ejecutado en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), con supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).
Frecuencias disponibles:
- Bloque CC: 3600–3650 MHz (50 MHz)
- Bloque DD: 3650–3700 MHz (50 MHz)
- Bloque FF: 2540–2560 / 2660–2680 MHz (20 + 20 MHz pareado)
- Bloque GG: 1700–2100 MHz (5 + 5 MHz pareado)
Cronograma clave:
- Adquisición del pliego de condiciones: del 11 al 18 de agosto en la sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas).
- Entrega de recaudos técnicos y legales: 21 de agosto, en acto público en la BVC.
- Inicio de la subasta: 10 de septiembre de 2025.
Las operadoras interesadas deberán estar asistidas por una casa de bolsa autorizada y cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, cuyo costo es de 1.000 dólares, pagaderos en bolívares al tipo de cambio oficial del día.
Este proceso representa un paso estratégico para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones en el país, especialmente en el despliegue de tecnologías 4G+ y 5G, que requieren espectros más amplios y eficientes.