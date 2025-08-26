Fitelven 2025: Caracas en el epicentro tecnológico de Venezuela

Fitelven 2025 (Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela ), organizada por OZ Shows, del 18 al 21 de septiembre reunirá en el Poliedro de Caracas, Venezuela, a más de 187 expositores nacionales e internacionales, entre ellos empresas líderes como Cantv, Movilnet, Movistar, Digitel, Vnet, Thundernet, Net Uno e Inter.
Durante cuatro días, se espera la asistencia de miles de visitantes, incluyendo especialistas, desarrolladores, académicos, representantes gubernamentales, medios de comunicación y público general. La feria contará con más de 250 stands distribuidos en 5.400 m² de exhibición, además de foros, conferencias, experiencias inmersivas, zona gastronómica y espectáculos musicales.
Fitelven se ha consolidado como la principal vitrina tecnológica del país, con un enfoque en tendencias como 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, fibra óptica y transformación digital. Esta edición, bajo el lema “Estación Espacial”, también incluirá la Superliga de Fusión de Fibra Óptica, un torneo que combina deporte y tecnología con 45 equipos inscritos.
Como antesala, del 15 al 17 de septiembre se dictarán 15 cursos certificados en el Hotel Tamanaco, con opciones presenciales y vía Zoom. Las temáticas abarcan desde diseño de redes de fibra óptica hasta liderazgo, ventas y análisis de datos.
Fitelven nació como respuesta a la necesidad de posicionar a Venezuela en el mapa de la innovación tecnológica regional. Tras el éxito de sus ediciones anteriores en 2023 y 2024, esta tercera entrega busca superar expectativas y fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo del sector.
Las entradas para Fitelven 2025 ya están a la venta, y en los próximos días se habilitará la aplicación oficial del evento para dispositivos iOS y Android. Esta herramienta permitirá a los asistentes gestionar su ingreso, explorar la programación completa y participar de manera interactiva en las distintas actividades de la feria.
