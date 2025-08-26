Fitelven 2025: Caracas en el epicentro tecnológico de Venezuela

Fitelven 2025 congregará a expertos nacionales e internacionales

Fitelven 2025 (Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela ), organizada por OZ Shows, del 18 al 21 de septiembre reunirá en el Poliedro de Caracas, Venezuela, a más de 187 expositores nacionales e internacionales, entre ellos empresas líderes como Cantv, Movilnet, Movistar, Digitel, Vnet, Thundernet, Net Uno e Inter.

Durante cuatro días, se espera la asistencia de miles de visitantes, incluyendo especialistas, desarrolladores, académicos, representantes gubernamentales, medios de comunicación y público general. La feria contará con más de 250 stands distribuidos en 5.400 m² de exhibición, además de foros, conferencias, experiencias inmersivas, zona gastronómica y espectáculos musicales.

Fitelven se ha consolidado como la principal vitrina tecnológica del país, con un enfoque en tendencias como 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, fibra óptica y transformación digital. Esta edición, bajo el lema “Estación Espacial”, también incluirá la Superliga de Fusión de Fibra Óptica, un torneo que combina deporte y tecnología con 45 equipos inscritos.

Como antesala, del 15 al 17 de septiembre se dictarán 15 cursos certificados en el Hotel Tamanaco, con opciones presenciales y vía Zoom. Las temáticas abarcan desde diseño de redes de fibra óptica hasta liderazgo, ventas y análisis de datos.

Fitelven nació como respuesta a la necesidad de posicionar a Venezuela en el mapa de la innovación tecnológica regional. Tras el éxito de sus ediciones anteriores en 2023 y 2024, esta tercera entrega busca superar expectativas y fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo del sector.

Las entradas para Fitelven 2025 ya están a la venta, y en los próximos días se habilitará la aplicación oficial del evento para dispositivos iOS y Android. Esta herramienta permitirá a los asistentes gestionar su ingreso, explorar la programación completa y participar de manera interactiva en las distintas actividades de la feria.