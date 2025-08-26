Galaxy Buds3 FE llegan con integración con Galaxy AI

Samsung presenta los Galaxy Buds3 FE

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó sus nuevos Galaxy Buds3 FE, la última incorporación a la línea Galaxy Buds diseñados para ofrecer funciones premium a un precio accesible. Los Buds3 FE atraen a más usuarios al ecosistema Galaxy con su emblemático diseño con vástago, un rendimiento de audio mejorado y las capacidades de Galaxy AI .

La línea Galaxy Buds ofrece innovaciones en funciones principales que incluyen Cancelación Activa de Ruido (ANC), calidad de llamadas, duración de la batería, comodidad y más para permitir a los usuarios la libertad de escuchar donde, cuando y como quieran.

Basándose en la comprensión de Samsung del sonido como la parte más esencial de la experiencia del usuario, los Galaxy Buds3 FE fueron diseñados para los momentos tranquilos en un tren lleno de gente, una llamada en una calle ventosa y la lista de reproducción que impulsa la caminata a casa. Con un parlante más grande, los Buds3 FE ofrecen un sonido rico y potente con graves profundos y agudos nítidos. La tecnología ANC mejorada reduce el ruido ambiental, creando una experiencia auditiva más envolvente. La tecnología Crystal Clear Call utiliza un modelo avanzado de aprendizaje automático previamente entrenado para aislar su voz, lo que garantiza que las conversaciones permanezcan claras incluso en entornos ruidosos. La experiencia de llamada también se mejora gracias a la posición ajustada del micrófono, que está optimizada para la captación de voz.

Tiene controles intuitivos que facilitan interacciones sin esfuerzo. Los usuarios pueden simplemente pellizcar el vástago para hacer selecciones o deslizarlo para controlar el volumen. También es más fácil conectarse a través del botón de sincronización en la base para realizar transiciones entre dispositivos Galaxy. Con Auto Switch, Galaxy Buds3 FE detecta activamente la actividad de audio y transfiere la conexión sin problemas para una escucha continua en todos tus dispositivos Galaxy.

Además, las funciones de IA y el diseño de los Buds3 FE garantizan que poner la siguiente lista de reproducción o traducir una conversación de un idioma a otro sea tan fácil como decir una palabra o mantener pulsado el botón. Cuando se usan frases como «Hey Google», Buds3 FE puede escuchar, comprender y responder sin necesidad de una pantalla ni de usar las manos, solo con la voz del usuario. La experiencia es rápida, natural y conversacional, diseñada para que se sienta más como si estuviera hablando con un amigo que utilizando un dispositivo. Los usuarios también pueden consultar su agenda diaria o su correo electrónico sin sacar el teléfono del bolsillo o del bolso. Para traducir, pueden utilizar Buds3 FE con la aplicación Galaxy AI Interpreter en su smartphone para escuchar una conferencia en un idioma extranjero o mantener una conversación con alguien en otro idioma.