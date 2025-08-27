TEDx Altamira Women 5ta edición: «Dos pasos hacia adelante» y un panel de oradoras inspiradoras

TEDx Altamira Women realizará en Caracas su 5ta edición

TEDx Altamira Women, la única licencia TEDx Women en Venezuela, realizará su quinta edición, bajo el inspirador lema «Dos pasos hacia adelante». Este evento, programado para el 24 de septiembre en el paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza-UNIMET entre las 9:00 a.m. y las 12:30 p.m., promete ser una plataforma de ideas audaces y visionarias, consolidando el papel de Venezuela en la comunidad de pensamiento más grande del mundo.

Desde su creación, TEDx Altamira Women ha sido un catalizador de cambio y empoderamiento, sirviendo como un crucial puente para que el talento venezolano resuene globalmente. A la fecha, 28 oradoras venezolanas han tenido el privilegio de presentar sus charlas en esta prestigiosa plataforma, compartiendo ideas que han trascendido fronteras y han inspirado a audiencias alrededor del globo. La quinta edición no será la excepción, con un panel de voces diversas y líderes en sus respectivos campos, listas para compartir conocimientos que impulsarán a la audiencia a la acción y la reflexión.

El tema de esta quinta edición, «Dos pasos hacia adelante», invita a reflexionar sobre el progreso en todas sus formas: personal, social, profesional y cultural. Las charlas abordarán cómo cada pequeño o gran paso, desde la autenticidad y el compromiso, puede generar un impacto significativo y duradero.

​”El mensaje de ‘Dos pasos hacia adelante’ se extiende mucho más allá de lo que se dice; se trata de cómo se dice. Ayudar a estas oradoras a encontrar su voz auténtica y proyectarla con claridad y confianza es fundamental para que sus ideas resuenen y dejen una huella duradera”. Daniella Martínez McCartney, coach de voz y dicción.

La selección de oradoras de este año ha sido meticulosa, buscando voces que encarnen este espíritu de avance, con ideas frescas y perspectivas que desafiarán la forma en que vemos el mundo.

La selección de oradoras de este año ha sido meticulosa, buscando voces que encarnen este espíritu de avance, con ideas frescas y perspectivas que desafiarán la forma en que vemos el mundo.

Albe Pérez, con más de veinte años en gestión cultural y compromiso social, nos guiará a través de ideas enlazadas hasta dejarnos ver el misterio excepcional que guarda lo cotidiano.

Marielly Herrera Maimone, médico especialista en inmunología y paz intestinal. Nos revelará la profunda conexión entre nuestra salud digestiva y nuestro equilibrio general.

Isbelt Venegas, creativa y marketing coach con su experiencia nos llevará a transformar ideas en estrategias efectivas basadas en la emoción.

Oriana Martínez, una apasionada documentalista y filmmaker, nos invitará a conocer su visión del mundo, para despertar nuestro potencial e impactar positivamente a otros.

Isabel Bermudez Febres, psicólogo especialista en finanzas personales, nos llevará a preguntarnos ¿Y si la clave para nuestra tranquilidad financiera estuviera en entender nuestra mente?

Andrea Rubio, creadora de contenido y nuestra Miss International 2023. Más allá de su reconocida trayectoria, Andrea nos compartirá la esencia de la influencia genuina y cómo cada paso cuenta en el camino hacia la transformación personal y colectiva.

Betsayda Machado, barloventeña y parrandera. Nos mostrará ¿Cómo nuestras raíces y la alegría pueden impulsarnos a hacia adelante?